В Великобритании фиксируют массовый сбой операторов мобильной связи

Несколько крупнейших операторов мобильной связи в Великобритании, в частности EE, BT, Three и Vodafone, столкнулись с масштабным сбоем в четверг днем. Миллионы клиентов по всей стране не могут совершать или принимать звонки. Об этом в четверг, 24 июля, сообщает The Іпԁепԁепԁепт .

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Что говорят в компаниях

Представитель Vodafone подтвердил наличие «технических проблем», извинился за неудобства и заверил, что компания прилагает все усилия для скорейшего решения проблемы.

Представители EE сообщили нескольким пользователям в соцсети X, что они «изучают» проблему.

В то же время оператор O2, клиенты которого также сообщали о трудностях, заявил, что его сеть работает «полностью в штатном режиме». Представитель компании пояснил, что небольшой всплеск жалоб связан с тем, что их клиенты не могут дозвониться до абонентов тех операторов, у которых произошел сбой.

География сбоя

Согласно карте отчетов на Downdetector, больше всего от сбоя пострадали жители крупных городов, таких как Лондон, Бирмингем, Манчестер и Глазго.