Нацбанк установил официальный курс гривны к доллару США на пятницу, 25 июля, на уровне 41,7738 грн/$, по сравнению с 41,7651 грн/$ в среду. В то же время курс гривны к евро снизился еще на 12 копеек — до 49,1009 грн за евро.
Курс валют: Евро растет и снова стоит более 49 грн
Межбанк
Курсы доллара и евро изменились несущественно во время межбанковских торгов в четверг.
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Открытие 24 июля
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Закрытие 24 июля
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Изменения
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41,78/41,81
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41,75/41,78
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3/3
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49,13/49,15
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49,15/49,17
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2/2
Валютный рынок
Средний курс на наличном рынке: 41,50−42,00 грн/доллар, 48,80−49,42 грн за евро.
Средний курс в обменниках: доллар торгуется по 41, 65−41,72, евро — 49, 05−49, 25 грн.
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Источник: Минфин
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