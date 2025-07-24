Курс валют: Евро растет и снова стоит более 49 грн

Нацбанк установил официальный курс гривны к доллару США на пятницу, 25 июля, на уровне 41,7738 грн/$, по сравнению с 41,7651 грн/$ в среду. В то же время курс гривны к евро снизился еще на 12 копеек — до 49,1009 грн за евро.