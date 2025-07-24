Ethereum обогнал биткоин по объему торгов, несмотря на краткосрочную коррекцию цены

Впервые с июня 2024 года суточный объем спотовых торгов Ethereum превысил аналогичный показатель биткоина, что свидетельствует о значительном смещении интереса трейдеров в сторону второй по капитализации криптовалюты. В то же время сам курс ETH претерпел локальную коррекцию после того, как не смог преодолеть отметку в $4000. Об этом в четверг, 24 июля, пишет ForkLog со ссылкой на аналитиков.

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Краткосрочная коррекция и ее причины

После стремительного роста в начале недели, за последние сутки Ethereum подешевел примерно на 3% к биткоину, а его средневзвешенная цена опустилась до $3566. Большинство аналитиков сходятся во мнении, что это падение является технической коррекцией и фиксацией прибыли после значительного ралли.

«Похоже, это просто пауза или фиксация, ведь за неделю Ethereum все еще вырос на 7%», — отметил аналитик Presto Research Мин Чжон.

Стратег CoinW Нассар Аль-Ачкар добавил, что откат был усилен ликвидацией позиций с кредитным плечом и общей неопределенностью накануне решений по ETF. В целом на рынок, по словам экспертов, также давит низкая активность розничных инвесторов и геополитическое напряжение.

Институциональный спрос остается высоким

Несмотря на коррекцию цены, институциональный интерес к Ethereum продолжает расти. Чистый приток средств в спотовые Ethereum-ETF продолжается уже 14-й день подряд. 23 июля они привлекли $332 млн, из которых львиная доля ($325 млн) пришлась на фонд ETHA от BlackRock.

Всего с момента запуска в июле 2024 года чистый приток в ETH-ETF достиг $8,65 млрд. Для сравнения, биткоин-ETF третий день подряд фиксируют отток капитала.

Кроме того, публичные компании активно пополняют свои резервы в Ethereum — общая сумма на их балансах превысила 2 млн ETH.