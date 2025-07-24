Ethereum обогнал биткоин по объему торгов, несмотря на краткосрочную коррекцию цены

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

24 июля 2025, 16:49 Читати українською

Ethereum обогнал биткоин по объему торгов, несмотря на краткосрочную коррекцию цены

Впервые с июня 2024 года суточный объем спотовых торгов Ethereum превысил аналогичный показатель биткоина, что свидетельствует о значительном смещении интереса трейдеров в сторону второй по капитализации криптовалюты. В то же время сам курс ETH претерпел локальную коррекцию после того, как не смог преодолеть отметку в $4000. Об этом в четверг, 24 июля, пишет ForkLog со ссылкой на аналитиков.

Впервые с июня 2024 года суточный объем спотовых торгов Ethereum превысил аналогичный показатель биткоина, что свидетельствует о значительном смещении интереса трейдеров в сторону второй по капитализации криптовалюты.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Краткосрочная коррекция и ее причины

После стремительного роста в начале недели, за последние сутки Ethereum подешевел примерно на 3% к биткоину, а его средневзвешенная цена опустилась до $3566. Большинство аналитиков сходятся во мнении, что это падение является технической коррекцией и фиксацией прибыли после значительного ралли.

«Похоже, это просто пауза или фиксация, ведь за неделю Ethereum все еще вырос на 7%», — отметил аналитик Presto Research Мин Чжон.

Стратег CoinW Нассар Аль-Ачкар добавил, что откат был усилен ликвидацией позиций с кредитным плечом и общей неопределенностью накануне решений по ETF. В целом на рынок, по словам экспертов, также давит низкая активность розничных инвесторов и геополитическое напряжение.

Институциональный спрос остается высоким

Несмотря на коррекцию цены, институциональный интерес к Ethereum продолжает расти. Чистый приток средств в спотовые Ethereum-ETF продолжается уже 14-й день подряд. 23 июля они привлекли $332 млн, из которых львиная доля ($325 млн) пришлась на фонд ETHA от BlackRock.

Всего с момента запуска в июле 2024 года чистый приток в ETH-ETF достиг $8,65 млрд. Для сравнения, биткоин-ETF третий день подряд фиксируют отток капитала.

Кроме того, публичные компании активно пополняют свои резервы в Ethereum — общая сумма на их балансах превысила 2 млн ETH.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовый рынок, криптовалюта, Форекс
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 3 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами