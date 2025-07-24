Украина имеет дефицит финансирования на 2026 год в размере $13 миллиардов, но НБУ против «печатания денег»

Украина сейчас имеет неподтвержденные потребности во внешнем финансировании на 2026 год в объеме около $13 миллиардов, однако Национальный банк не рассматривает вариант покрытия дефицита бюджета за счет эмиссии гривны. Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный во время пресс-брифинга в четверг, 24 июля.

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Потребности в финансировании и поиск решений

По словам главы Нацбанка, общие ожидания по внешнему финансированию на 2026 год составляют $35 млрд. Из этой суммы на данный момент подтверждено получение $22 млрд.

«Мы критически нуждаемся в международной финансовой поддержке и в достаточном, и в ритмичном объеме… остальное на сегодняшний день еще требует переговоров», — сказал Пышный.

Он выразил уверенность, что «поиск решения продолжается и есть основания полагать, что соответствующее решение будет найдено».

Эмиссия гривны не рассматривается

Андрей Пышный категорически отрицает возможность возвращения к практике «печати денег» для покрытия дефицита государственного бюджета, как это было в начале полномасштабного вторжения.

«Предусматривает ли Национальный банк открытие эмиссионного канала покрытия дефицита госбюджета? Нет, не предусматривает… Эмиссионное финансирование бюджетного дефицита пока не рассматривается», — подчеркнул он.

Глава НБУ напомнил, что правительство и центробанк отказались от этой практики в начале 2023 года. Зато были приложены усилия для восстановления рынка внутреннего долга и приняты другие меры, которые создали «соответствующий внутренний резерв».

Он также добавил, что правительство, со своей стороны, может рассмотреть варианты пересмотра расходной части бюджета или поиска дополнительных источников финансирования.