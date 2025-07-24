Лучшие трейдеры Pepe & Doge смотрят на XYZVerse — готовьтесь к росту

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

24 июля 2025, 17:00 Читати українською

Лучшие трейдеры Pepe & Doge смотрят на XYZVerse — готовьтесь к росту

Ведущие трейдеры, известные поддержкой популярных мем-токенов, переключают свое внимание на нового игрока: XYZVerse. Ходят слухи о его экспоненциальном росте, что вызывает любопытство всего криптосообщества. Что делает этот новый цифровой актив таким привлекательным для опытных инвесторов? Это исследование раскрывает прелесть XYZVerse и его потенциал для создания значительных волн на рынке.

Ведущие трейдеры, известные поддержкой популярных мем-токенов, переключают свое внимание на нового игрока: XYZVerse.

XYZVerse задает новый тренд, может ли это быть следующая мем-монета с 50-кратным ростом?

Ажиотаж вокруг XYZVerse реальный. Он собирается побить рекорды в сфере мем-монет, нацелившись на 50-кратный рост после запуска.

Текущая предпродажа дает ранним инвесторам возможность приобрести токены $XYZ по значительно сниженной цене, намного ниже ожидаемой цены листинга.

Оптимистичные настроения в отношении $XYZ

XYZVerse уже представлен на CoinMarketCap, где сообщество продемонстрировало сильный оптимизм в отношении этой монеты: 95% голосовавших ожидают роста $XYZ.

Изображение выглядит как текст, снимок экрана, ШрифтСодержимое, созданное искусственным интеллектом, может быть неверным.

XYZ также привлек внимание авторитетных криптоинфлюенсеров. DanjoCapitalMaster, у которого почти 800 000 подписчиков, недавно выразил свою поддержку проекту, назвав XYZVerse «шансом на успех».

Больше, чем просто мем-монета

В отличие от большинства мем-монет, которые следуют за трендами без особой сущности, XYZVerse задает новый тренд. Он сочетает в себе энергичный мир спорта и вирусную природу мем-культуры. И это работает. Предварительная продажа проходит быстро, и первые покупатели приобретают токены по цене, которая, по мнению некоторых, составляет лишь часть их будущей стоимости.

Сейчас XYZVerse все еще находится в фазе предпродажи, но спрос высокий. Цена уже поднялась с 0,0001 доллара на этапе 1 до 0,003333 доллара на этапе 12, и уже собрано более 70% от 15 миллионов долларов. Инвесторы, которые вошли в проект на ранней стадии, получили значительную скидку, а с учетом конечной целевой цены предпродажи в 0,1 доллара, эти цифры привлекают внимание людей.

Еще есть время присоединиться до окончания предпродажи

Помимо ажиотажа, XYZVerse имеет структурированную модель токеномики, нацеленную на долгосрочную устойчивость. 15% выделено на ликвидность для создания прочной рыночной базы. Чтобы вознаградить свое сообщество через аирдропы и бонусы, команда отложила 10% от общего предложения. Кроме того, значительная часть (17,13%) предназначена для дефляционного сжигания, что со временем может уменьшить предложение и стимулировать спрос на $XYZ.

Проект, ориентированный на сообщество, с большими планами

Одной из отличительных черт XYZVerse является то, как он вовлекает свое сообщество. Команда недавно запустила программу Ambassador, дающую пользователям возможность заработать бесплатные токены за поддержку проекта. И это только начало — уже ведутся переговоры с известными спортсменами, которые помогут повысить узнаваемость проекта.

Недавнее партнерство с децентрализованной букмекерской конторой bookmaker.XYZ подчеркивает стремление XYZVerse расширить свои возможности. Это большой шаг, который дает сообществу что-то реальное.

В рамках соглашения держатели $XYZ получают специальный бонус на свою первую ставку — приятный бонус, который добавляет дополнительную ценность просто за участие в экосистеме.

Объединяя традиционных спортивных фанатов и быстро развивающееся криптовалютное пространство, XYZVerse создает нечто новое — нечто, что имеет развлекательную ценность и вызывает реальное участие.

Может ли XYZVerse стать следующей большой мем-монетой?

Благодаря быстро растущему предпродажу, сильному сообществу и амбициозному плану развития, XYZVerse обладает всеми составляющими проекта с серьезным потенциалом. Хотя рынок криптовалют всегда непредсказуем, многие инвесторы видят в этом возможность рано войти в крупный проект. Предпродажа не будет длиться вечно, поэтому, если вы заинтересованы, сейчас может быть подходящий момент, чтобы присмотреться к проекту повнимательнее.

Присоединяйтесь к XYZVerse, следующей возможности для взлета

PEPE: мем-монета с лягушкой, покорившая мир криптовалют

В постоянно развивающемся мире криптовалют на сцену вышел новый игрок: PEPE. Запущенная на блокчейне Ethereum, PEPE — дефляционная мем-монета, вдохновленная культовым мемом Pepe the Frog, созданным Мэттом Фури в начале 2000-х годов. Уходя корнями в интернет-культуру, PEPE стремится войти в ряды популярных криптовалют, основанных на мемах, таких как Dogecoin и Shiba Inu. Отличительной чертой PEPE является его простота — никаких налогов, никаких запутанных функций — просто чистая и простая мем-монета, которая находит отклик у сообщества, ценящего юмор и простоту.

С момента своего взрывного роста в конце апреля — мае 2023 года PEPE привлек внимание криптоэнтузиастов по всему миру. Его рыночная капитализация взлетела до впечатляющих 1,6 миллиарда долларов, превратив первых покупателей в миллионеров за одну ночь. Этот стремительный рост породил так называемый «сезон мемкоинов», когда другие токены, вдохновленные мемами, пережили резкие колебания стоимости. Дорожная карта PEPE амбициозна: компания стремится к листингу на крупных биржах и «завоеванию мемов». Хотя трудно предсказать будущее на волатильном рынке криптовалют, сочетание интернет-культуры и поддержки сообщества делает PEPE интересной монетой, за которой стоит следить в текущем рыночном цикле.

От мема к мейнстриму: неожиданный взлет Dogecoin

Dogecoin начался как шутка в 2013 году, созданная Билли Маркусом и Джексоном Палмером, чтобы посмеяться над растущей популярностью криптовалют. Используя мем Shiba Inu в качестве логотипа, он был разработан как веселая и дружественная цифровая валюта.

В отличие от Bitcoin, который имеет ограниченный запас, Dogecoin доступен в большом количестве: каждую минуту добывается 10 000 новых монет, и нет максимального лимита. То, что началось как «мем-монета», вскоре приобрело серьезную популярность, особенно в 2021 году, когда его стоимость взлетела до небес. Ажиотаж в социальных сетях, подогреваемый такими личностями, как Илон Маск, вывел Dogecoin в десятку криптовалют с наибольшей рыночной капитализацией, достигнув стоимости более 50 миллиардов долларов.

Резкий рост Dogecoin подчеркивает влияние сообщества и социальных сетей на рынки. Его технология основана на Litecoin, что означает быстрые транзакции и низкие комиссии, что делает его практичным для повседневного использования. В текущем рыночном цикле некоторые считают Dogecoin интересным вариантом из-за его сильной поддержки и потенциала роста. По сравнению с другими криптовалютами, Dogecoin выделяется обильным предложением и энтузиазмом сообщества. В то время как традиционные монеты делают ставку на дефицит и передовые технологии, Dogecoin процветает благодаря своей доступности и вирусной популярности. По мере развития рынка криптовалют Dogecoin продолжает оставаться «джокером», захватывающим воображение инвесторов и энтузиастов.

Заключение

PEPE и DOGE показали себя многообещающими, но XYZVerse стремится к большему. Как первая мем-монета, посвященная всем видам спорта, она сочетает в себе спорт и мемы, нацелена на значительный рост и вовлечение сообщества.

Более подробную информацию о XYZVerse (XYZ) можно найти здесь:

https://xyzverse.io/

https://t.me/xyzverse,



Источник: Минфин
Страницу просматривают 5 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами