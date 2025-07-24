Лучшие трейдеры Pepe & Doge смотрят на XYZVerse — готовьтесь к росту

Ведущие трейдеры, известные поддержкой популярных мем-токенов, переключают свое внимание на нового игрока: XYZVerse. Ходят слухи о его экспоненциальном росте, что вызывает любопытство всего криптосообщества. Что делает этот новый цифровой актив таким привлекательным для опытных инвесторов? Это исследование раскрывает прелесть XYZVerse и его потенциал для создания значительных волн на рынке.

XYZVerse задает новый тренд, может ли это быть следующая мем-монета с 50-кратным ростом?

Ажиотаж вокруг XYZVerse реальный. Он собирается побить рекорды в сфере мем-монет, нацелившись на 50-кратный рост после запуска.

Текущая предпродажа дает ранним инвесторам возможность приобрести токены $XYZ по значительно сниженной цене, намного ниже ожидаемой цены листинга.

Оптимистичные настроения в отношении $XYZ

XYZVerse уже представлен на CoinMarketCap, где сообщество продемонстрировало сильный оптимизм в отношении этой монеты: 95% голосовавших ожидают роста $XYZ.

XYZ также привлек внимание авторитетных криптоинфлюенсеров. DanjoCapitalMaster, у которого почти 800 000 подписчиков, недавно выразил свою поддержку проекту, назвав XYZVerse «шансом на успех».

Больше, чем просто мем-монета

В отличие от большинства мем-монет, которые следуют за трендами без особой сущности, XYZVerse задает новый тренд. Он сочетает в себе энергичный мир спорта и вирусную природу мем-культуры. И это работает. Предварительная продажа проходит быстро, и первые покупатели приобретают токены по цене, которая, по мнению некоторых, составляет лишь часть их будущей стоимости.

Сейчас XYZVerse все еще находится в фазе предпродажи, но спрос высокий. Цена уже поднялась с 0,0001 доллара на этапе 1 до 0,003333 доллара на этапе 12, и уже собрано более 70% от 15 миллионов долларов. Инвесторы, которые вошли в проект на ранней стадии, получили значительную скидку, а с учетом конечной целевой цены предпродажи в 0,1 доллара, эти цифры привлекают внимание людей.

Еще есть время присоединиться до окончания предпродажи

Помимо ажиотажа, XYZVerse имеет структурированную модель токеномики, нацеленную на долгосрочную устойчивость. 15% выделено на ликвидность для создания прочной рыночной базы. Чтобы вознаградить свое сообщество через аирдропы и бонусы, команда отложила 10% от общего предложения. Кроме того, значительная часть (17,13%) предназначена для дефляционного сжигания, что со временем может уменьшить предложение и стимулировать спрос на $XYZ.

Проект, ориентированный на сообщество, с большими планами

Одной из отличительных черт XYZVerse является то, как он вовлекает свое сообщество. Команда недавно запустила программу Ambassador, дающую пользователям возможность заработать бесплатные токены за поддержку проекта. И это только начало — уже ведутся переговоры с известными спортсменами, которые помогут повысить узнаваемость проекта.

Недавнее партнерство с децентрализованной букмекерской конторой bookmaker.XYZ подчеркивает стремление XYZVerse расширить свои возможности. Это большой шаг, который дает сообществу что-то реальное.

В рамках соглашения держатели $XYZ получают специальный бонус на свою первую ставку — приятный бонус, который добавляет дополнительную ценность просто за участие в экосистеме.

Объединяя традиционных спортивных фанатов и быстро развивающееся криптовалютное пространство, XYZVerse создает нечто новое — нечто, что имеет развлекательную ценность и вызывает реальное участие.

Может ли XYZVerse стать следующей большой мем-монетой?

Благодаря быстро растущему предпродажу, сильному сообществу и амбициозному плану развития, XYZVerse обладает всеми составляющими проекта с серьезным потенциалом. Хотя рынок криптовалют всегда непредсказуем, многие инвесторы видят в этом возможность рано войти в крупный проект. Предпродажа не будет длиться вечно, поэтому, если вы заинтересованы, сейчас может быть подходящий момент, чтобы присмотреться к проекту повнимательнее.

Присоединяйтесь к XYZVerse, следующей возможности для взлета

PEPE: мем-монета с лягушкой, покорившая мир криптовалют

В постоянно развивающемся мире криптовалют на сцену вышел новый игрок: PEPE. Запущенная на блокчейне Ethereum, PEPE — дефляционная мем-монета, вдохновленная культовым мемом Pepe the Frog, созданным Мэттом Фури в начале 2000-х годов. Уходя корнями в интернет-культуру, PEPE стремится войти в ряды популярных криптовалют, основанных на мемах, таких как Dogecoin и Shiba Inu. Отличительной чертой PEPE является его простота — никаких налогов, никаких запутанных функций — просто чистая и простая мем-монета, которая находит отклик у сообщества, ценящего юмор и простоту.

С момента своего взрывного роста в конце апреля — мае 2023 года PEPE привлек внимание криптоэнтузиастов по всему миру. Его рыночная капитализация взлетела до впечатляющих 1,6 миллиарда долларов, превратив первых покупателей в миллионеров за одну ночь. Этот стремительный рост породил так называемый «сезон мемкоинов», когда другие токены, вдохновленные мемами, пережили резкие колебания стоимости. Дорожная карта PEPE амбициозна: компания стремится к листингу на крупных биржах и «завоеванию мемов». Хотя трудно предсказать будущее на волатильном рынке криптовалют, сочетание интернет-культуры и поддержки сообщества делает PEPE интересной монетой, за которой стоит следить в текущем рыночном цикле.

От мема к мейнстриму: неожиданный взлет Dogecoin

Dogecoin начался как шутка в 2013 году, созданная Билли Маркусом и Джексоном Палмером, чтобы посмеяться над растущей популярностью криптовалют. Используя мем Shiba Inu в качестве логотипа, он был разработан как веселая и дружественная цифровая валюта.

В отличие от Bitcoin, который имеет ограниченный запас, Dogecoin доступен в большом количестве: каждую минуту добывается 10 000 новых монет, и нет максимального лимита. То, что началось как «мем-монета», вскоре приобрело серьезную популярность, особенно в 2021 году, когда его стоимость взлетела до небес. Ажиотаж в социальных сетях, подогреваемый такими личностями, как Илон Маск, вывел Dogecoin в десятку криптовалют с наибольшей рыночной капитализацией, достигнув стоимости более 50 миллиардов долларов.

Резкий рост Dogecoin подчеркивает влияние сообщества и социальных сетей на рынки. Его технология основана на Litecoin, что означает быстрые транзакции и низкие комиссии, что делает его практичным для повседневного использования. В текущем рыночном цикле некоторые считают Dogecoin интересным вариантом из-за его сильной поддержки и потенциала роста. По сравнению с другими криптовалютами, Dogecoin выделяется обильным предложением и энтузиазмом сообщества. В то время как традиционные монеты делают ставку на дефицит и передовые технологии, Dogecoin процветает благодаря своей доступности и вирусной популярности. По мере развития рынка криптовалют Dogecoin продолжает оставаться «джокером», захватывающим воображение инвесторов и энтузиастов.

Заключение

PEPE и DOGE показали себя многообещающими, но XYZVerse стремится к большему. Как первая мем-монета, посвященная всем видам спорта, она сочетает в себе спорт и мемы, нацелена на значительный рост и вовлечение сообщества.

Более подробную информацию о XYZVerse (XYZ) можно найти здесь:

https://xyzverse.io/

https://t.me/xyzverse,





