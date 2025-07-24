Цены на нефть выросли на фоне надежд на ослабление торговых войн

Цены на нефть продемонстрировали рост в четверг на фоне оптимизма инвесторов относительно возможного ослабления глобальной торговой напряженности после заключения соглашения между США и Японией. В то же время рост сдерживается рядом геополитических рисков. Об этом в четверг, 24 июля, сообщает агентство Reuters.

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Динамика цен и рыночные факторы

Фьючерсы на нефть марки Brent прибавили 0,3%, достигнув $68,72 за баррель, а американская нефть WTI выросла до $65,47. По словам аналитиков, рост был вызван надеждами, что торговый прорыв в отношениях США и Японии позволит избежать худшего сценария для мировой экономики и, соответственно, для спроса на нефть.

Положительную динамику также поддержали данные Управления энергетической информации США. Запасы сырой нефти в стране сократились на 3,2 млн баррелей, что оказалось вдвое лучше прогнозов аналитиков. Запасы бензина также уменьшились, что свидетельствует о стабильном спросе.

Геополитическая неопределенность

Несмотря на позитив, более решительный рост цен сдерживается рядом геополитических факторов. В частности, неопределенность сохраняется в торговых отношениях США и Китая.

Кроме того, на рынок давят новости, связанные с войной России против Украины. Переговоры в Стамбуле не принесли результатов, а в Черном море фиксируются временные перебои с погрузкой нефтяных танкеров. Также давление на рынок оказывают заявления США о возможном введении санкций против российской нефти и новый пакет санкций со стороны ЕС.