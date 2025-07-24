Доходы Tesla рекордно упали на фоне конфликта Маска с Трампом

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

24 июля 2025, 11:44 Читати українською

Доходы Tesla рекордно упали на фоне конфликта Маска с Трампом

Компания Tesla обнародовала финансовый отчет за второй квартал 2025 года, который зафиксировал значительный спад ключевых показателей и стал свидетельством глубокого кризиса, вызванного как политической активностью Илона Маска, так и новой политикой Белого дома. Выручка компании упала на 12%, а прибыль — на 16%.

Компания Tesla обнародовала финансовый отчет за второй квартал 2025 года, который зафиксировал значительный спад ключевых показателей и стал свидетельством глубокого кризиса, вызванного как политической активностью Илона Маска, так и новой политикой Белого дома.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Финансовые результаты и падение продаж

Согласно отчету, во втором квартале выручка Tesla составила $22,5 млрд, что на 12% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Чистая прибыль сократилась на 16% до $1,17 млрд, а операционная прибыль обвалилась на 42%, составив менее $1 млрд.

Худшую динамику показал ключевой автомобильный сегмент, где продажи упали на 16,6%. Компания поставила клиентам 384 122 автомобиля, что на 14% меньше, чем в прошлом году. Частично ситуацию спасли $439 млн, полученные от продажи регуляторных кредитов, однако этот источник дохода, вероятно, скоро исчезнет из-за новой политики администрации Трампа.

На фоне этих новостей и комментариев Илона Маска о «нескольких тяжелых кварталах» впереди, акции Tesla упали более чем на 4% на послеторговой сессии.

Причины кризиса: политика, конкуренция и устаревшие модели

Руководство компании прямо связывает будущие трудности с новой политикой президента Дональда Трампа, которая предусматривает отмену государственных субсидий на электромобили и системы регуляторных кредитов. Это обострило публичный конфликт между Илоном Маском и Трампом, в который миллиардер снова оказался втянутым, несмотря на обещание инвесторам сосредоточиться на бизнесе.

Ранее тесные отношения Маска с Трампом считались выгодными для компании, однако его роль в «Департаменте эффективности правительства» и резкая критика республиканского бюджета оттолкнули часть клиентов. Бренд Tesla стал «токсичным» для некоторых покупателей.

Кроме политических факторов, компания страдает от устаревшей линейки моделей и усиления конкуренции со стороны китайских и западных производителей. Пытаясь удержать спрос, Tesla вынуждена снижать цены, что еще больше давит на прибыльность.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовый рынок, криптовалюта, Форекс
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 7 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами