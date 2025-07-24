Доходы Tesla рекордно упали на фоне конфликта Маска с Трампом

Компания Tesla обнародовала финансовый отчет за второй квартал 2025 года, который зафиксировал значительный спад ключевых показателей и стал свидетельством глубокого кризиса, вызванного как политической активностью Илона Маска, так и новой политикой Белого дома. Выручка компании упала на 12%, а прибыль — на 16%.

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Финансовые результаты и падение продаж

Согласно отчету, во втором квартале выручка Tesla составила $22,5 млрд, что на 12% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Чистая прибыль сократилась на 16% до $1,17 млрд, а операционная прибыль обвалилась на 42%, составив менее $1 млрд.

Худшую динамику показал ключевой автомобильный сегмент, где продажи упали на 16,6%. Компания поставила клиентам 384 122 автомобиля, что на 14% меньше, чем в прошлом году. Частично ситуацию спасли $439 млн, полученные от продажи регуляторных кредитов, однако этот источник дохода, вероятно, скоро исчезнет из-за новой политики администрации Трампа.

На фоне этих новостей и комментариев Илона Маска о «нескольких тяжелых кварталах» впереди, акции Tesla упали более чем на 4% на послеторговой сессии.

Причины кризиса: политика, конкуренция и устаревшие модели

Руководство компании прямо связывает будущие трудности с новой политикой президента Дональда Трампа, которая предусматривает отмену государственных субсидий на электромобили и системы регуляторных кредитов. Это обострило публичный конфликт между Илоном Маском и Трампом, в который миллиардер снова оказался втянутым, несмотря на обещание инвесторам сосредоточиться на бизнесе.

Ранее тесные отношения Маска с Трампом считались выгодными для компании, однако его роль в «Департаменте эффективности правительства» и резкая критика республиканского бюджета оттолкнули часть клиентов. Бренд Tesla стал «токсичным» для некоторых покупателей.

Кроме политических факторов, компания страдает от устаревшей линейки моделей и усиления конкуренции со стороны китайских и западных производителей. Пытаясь удержать спрос, Tesla вынуждена снижать цены, что еще больше давит на прибыльность.