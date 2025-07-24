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24 июля 2025, 8:00 Читати українською

Соглашение США и Японии может стать ориентиром для мировой торговли — экономисты

Торговое соглашение между США и Японией, которое устанавливает пошлины на уровне 15%, может служить ориентиром для других стран, ведущих переговоры с Вашингтоном. Экономисты считают, что такой уровень пошлин, хоть и является высоким, остается «управляемым» для мировой экономики и лучше полной неопределенности. Об этом пишет Reuters.

Торговое соглашение между США и Японией, которое устанавливает пошлины на уровне 15%, может служить ориентиром для других стран, ведущих переговоры с Вашингтоном.

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«Мир может жить с 15% пошлинами»

Согласно новому соглашению, пошлины на импорт японских автомобилей в США снижаются до 15% с общего уровня в 27,5%. Пошлины на другие японские товары, которые должны были вступить в силу 1 августа, также будут установлены на уровне 15% вместо анонсированных 25%.

«Наш базовый сценарий заключается в том, что когда пыль осядет, мы можем увидеть средние тарифы на уровне около 15%. Хотя это негатив с макроэкономической точки зрения, мир может жить с 15%-ми пошлинами», — отметил аналитик Jefferies Мохит Кумар.

Дерек Халпенни из MUFG добавил, что, похоже, ориентиром для крупных экономик становится диапазон 10−15%.

Облегчение на фондовых рынках

Финансовые рынки отреагировали на новость с облегчением. Японский индекс Nikkei подскочил на 3,5%. Европейские рынки акций также выросли, особенно акции автопроизводителей, на фоне оптимизма, что подобная сделка возможна и для ЕС. Акции Volvo взлетели более чем на 10%, а немецкие автогиганты Porsche, BMW, Mercedes-Benz и Volkswagen выросли на 4−7%.

«Эта позитивная торговая новость действительно помогла ослабить опасения инвесторов, что с 1 августа тарифы резко вырастут», — отметил Джим Рид из Deutsche Bank.

Угрозы для ЕС и Китая остаются

Несмотря на оптимизм, угроза значительно более высоких пошлин остается для других крупных экономик. В частности, для ЕС анонсированная ставка составляет 30%, для Канады — 35%, для Бразилии — 50%. Для Китая же крайний срок истекает 12 августа, после чего пошлины могут взлететь до 145%.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовый рынок, криптовалюта, Форекс
Источник: Минфин
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