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24 июля 2025, 10:00 Читати українською

Наличные, переводы или стейблкоины: как наиболее удобно помогать родственникам за рубежом

У многих украинцев есть родные или друзья, которые оказались за границей. Большинство — из-за войны, кто-то — из-за работы или учебы. Часто эти люди нуждаются в поддержке. Возникает вопрос: как перевести им средства максимально быстро, удобно и без существенных потерь. Рассмотрим несколько вариантов.

У многих украинцев есть родные или друзья, которые оказались за границей.

Наличные и банковские переводы: проверено, но хлопотно, не всегда удобно и с ограничениями

Традиционно, первое, что приходит в голову, — передать средства наличными или воспользоваться банковским переводом. Однако у каждого из этих способов есть свои недостатки.

Наличные деньги

Каждый гражданин Украины может вывозить наличные за границу без декларирования в размере до €10 тыс. Можно и больше, но тогда нужно подтверждать происхождение средств. Например, квитанциями об их снятии с собственного банковского счета, договорами купли-продажи и т. п. Однако, даже если наличные вместе со всеми документами уже на руках, с ними всегда связаны определенные риски: деньги можно потерять или их могут украсть.

Итак, наличные это:

  • рискованно: нарушение таможенных правил может обернуться конфискацией или штрафами;
  • сложно логистически и дорого: доставка денег за границу вынуждает либо лично ехать (а это билеты и другие расходы на дорогу), либо обращаться к посредникам;
  • неудобно: нет гарантий, что деньги будут получены вовремя или без потерь.

Поэтому передача денег родственникам этим способом — скорее, исключение, чем привычный инструмент.

Банковские переводы

Здесь есть несколько вариантов, но со своими нюансами.

SWIFT-перевод

Раньше это был самый очевидный вариант. Никаких проблем с такими переводами не было. SWIFT-платеж легко отправлялся как с гривневого, так и с валютного счета любого украинского банка. Но сейчас НБУ запрещает физлицам осуществлять исходящие SWIFT-переводы. Исключением является небольшой перечень случаев:

  • покупка определенных товаров для военных;
  • оплата обучения;
  • оплата медицинских услуг и транспортировки больных;
  • погашение расходов на возвращение тела умершего за рубежом;
  • выплата алиментов;
  • выполнение обязательств по внешним кредитам и займам.

P2P-переводы

Возможность переслать деньги за границу с помощью P2P-переводов остается, но ограничения присутствуют и здесь. Переводы валюты с карт украинских банков на карты иностранных возможны лишь в размере до 100 тыс. гривен в месяц ($2,4 тыс.). Если этого достаточно — ок. Если нет — нужны другие варианты.

Например, переводить Р2Р-гривну. В этом случае лимиты значительно выше: в зависимости от банка, от $10 до $25 тыс. в месяц. Однако получатель денег за рубежом также должен быть клиентом украинского банка и у него должна быть гривневая карта.

В принципе, сейчас это не проблема. Банки понимают ситуацию и некоторые из них даже обеспечивают доставку карт за границу. Но тратить там средства с гривневой карты может быть не очень выгодным из-за двойной конвертации. Это означает, что при расчете гривна конвертируется в валюту страны, в которой находится человек, затем в валюту платежной системы (обычно доллар США или евро) и, наконец, снова в гривну, когда средства списываются со счета.

Что касается переводов с гривневых карт украинских банков на карты иностранных финучреждений, то они запрещены с октября 2022 года.

Стейблкоины: современная альтернатива без лишних барьеров

Учитывая ограничения традиционных каналов, все больше украинцев обращают внимание на криптовалюту, а именно — на стейблкоины. Это цифровые активы, привязанные к курсу доллара США (USDT, USDC, DAI и т. д.), которые позволяют передавать средства напрямую, быстро и без банковского посредничества.

В чем преимущество:

  • Мгновенность — операция «UAH → USDT → EUR/USD» может длиться 10−15 минут.
  • Минимальные комиссии или их полное отсутствие.
  • Независимость от банков и валютных ограничений.
  • Прозрачность — курс можно зафиксировать на момент транзакции.
  • Безопасность — каждый шаг легко проверить, а риски потерять деньги минимальные.

Такая схема уже работает на практике. Например, родственник в Украине покупает USDT через онлайн-сервис, передает токены на криптокошелек родственника в Европе — и тот за считанные минуты может:

  • обменять их на местную валюту (наличные или банковский перевод);
  • потратить напрямую с помощью сервисов, которые принимают крипту;
  • хранить, как «цифровые доллары», без риска волатильности.

Как это работает с ecash.expert

Один из сервисов, позволяющий осуществлять такие операции легко и безопасно, — ecash.expert. Это платформа с 30-летней историей, которая адаптировала классический обменный бизнес к реалиям цифровой экономики.

Что предлагает ecash.expert:

  • Поддержка стейблкоинов: USDT, USDC, TUSD, DAI — на выбор пользователя.
  • Обмен крипты на фиат и наоборот — как в Украине, так и за рубежом.
  • Быстрые выплаты — на карты украинских банков, IBAN-счета или в виде наличных в партнерских пунктах.
  • Курс фиксируется на момент заявки, что позволяет избежать риска колебаний.
  • Никакой верификации, если вы не покупаете крипту с банковской карты.
  • Минимальная сумма обмена — всего 500 грн, максимальная — до 1 млн.
  • Живой саппорт работает ежедневно с 10:00 до 22:00.

Иными словами, сервис ecash.expert создан для того, чтобы сделать криптовалюту простым и удобным инструментом в повседневной жизни — в том числе и для переводов за границу.

Вместо итога

В современных условиях, когда ограничения и бюрократия только усложняют доступ к классическим финансовым услугам, крипта (а именно стейблкоины) становится эффективной альтернативой. Это не только удобно и быстро — это еще и финансовая автономия. Вы не зависите от банковских регламентов, государственных запретов или колебаний валютного рынка.

Для многих украинцев это уже не будущее, а привычка: помогать близким там, где они есть, — без комиссий, без бумажной волокиты, без задержек. И ecash.expert — один из сервисов, который превращает эту возможность в реальный инструмент. И сегодня он доступен каждому — прямо со смартфона.

Источник: Минфин
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