Родной токен биржи Binance установил новый исторический максимум, превысив отметку в $800

Цена нативной монеты криптобиржи Binance, BNB, 23 июля 2025 года выросла выше $800, установив новый исторический максимум. За последние сутки актив подорожал примерно на 5%, а недельный рост составил 15%.

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Рыночная капитализация монеты превысила $111 млрд, что позволило ей вернуться на пятое место в глобальном рейтинге криптоактивов, вновь обогнав Solana.

Комментируя достижение, основатель CEO Binance Чанпен Чжао (CZ) поблагодарил всех участников экосистемы — от биткоин-максималистов до трейдеров мемкоинов и компаний, подающих заявки на ETF.

Рост монеты произошел на фоне новостей об усилении институционального интереса. В частности, торгующаяся на Nasdaq компания Nano Labs объявила об увеличении своих резервов до 120 000 BNB, приобретя часть из них по средней цене $707. Ранее эта фирма заявляла о планах создать казначейство в BNB на $1 млрд.

Кроме того, в июле компания YZi Labs (бывшая Binance Labs) сообщила о поддержке создания BNB Treasury Company, которая будет заниматься хранением и накоплением монеты BNB.