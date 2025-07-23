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23 июля 2025, 19:16 Читати українською

Proton запустил ИИ-ассистента Lumo с фокусом на конфиденциальность и шифрование

Швейцарская компания Proton, разработчик популярных сервисов Proton Mail и Proton VPN, 23 июля запустила собственный ИИ-ассистент под названием Lumo. Главной особенностью продукта является максимальный фокус на конфиденциальности пользователей, включающий сквозное шифрование и «режим призрака» с исчезающими чатами. Об этом пишет издание TechCrunch.

Швейцарская компания Proton, разработчик популярных сервисов Proton Mail и Proton VPN, 23 июля запустила собственный ИИ-ассистент под названием Lumo.

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Приватность как главное преимущество

Lumo позиционируется как частная и безопасная альтернатива ИИ-продуктам от американских и китайских технологических гигантов. Для этого разработчики реализовали ряд функций:

  • Отсутствие логов: История чатов не сохраняется на серверах в открытом виде.
  • «Режим призрака»: Возможность включить режим, в котором история переписки автоматически удаляется после закрытия окна.
  • Использование без аккаунта: Задавать вопросы ассистенту можно анонимно, без создания учетной записи.
  • Открытый код: Ассистент построен исключительно на ИИ-моделях с открытым исходным кодом.
  • Zero-access encryption: Для сохраненных разговоров применяется технология шифрования с нулевым доступом, при которой расшифровать данные может только сам пользователь на своем устройстве.

Компания отмечает, что не использует данные пользователей для обучения своих моделей, а все запросы обрабатываются на собственных дата-центрах Proton в Европе, без передачи сторонним компаниям.

Функционал и ограничения

Ассистент Lumo доступен в веб-версии, а также в приложениях для Android и iOS. Он может отвечать на вопросы, обрабатывать загруженные пользователем файлы, а также взаимодействовать с документами, сохраненными в облачном хранилище Proton Drive (при наличии аккаунта). В то же время, как отметило издание, несмотря на доступ к интернету, результаты поиска Lumo не всегда являются самыми свежими.

Это уже не первый ИИ-продукт компании. В прошлом году Proton интегрировала в свой почтовый сервис ассистента для написания писем, который также работает локально на устройстве пользователя.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовый рынок, криптовалюта, Форекс
Источник: Минфин
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