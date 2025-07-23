Курс доллара при закрытии торгов на межбанке, 23 июля, вырос на 6 копеек. В то же время курс евро к гривне упал на 4 копейки в покупке и на 3 копейки в продаже.
Доллар немного вырос на межбанке, евро подешевело: курс валют на среду
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Открытие 23 июля
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Закрытие 23 июля
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Изменения
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41,72/41,75
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41,78/41,81
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6 /6
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49,03/49,05
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48,99/49,02
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4/3
Средний курс на наличном рынке: 41,50−42,00 грн/доллар, 48,60−49,30 грн/евро.
Средний курс в обменниках: доллар торгуется за 41,67−41,75, евро — 49,00−49,20 грн.
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Источник: Минфин
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