В Лондоне банда похитила «криптомильярдера» с $9 на счету

В Лондоне банда похитила парикмахера из Бельгии, поскольку считала его криптомильярдером. Жертву отпустили после того, как выяснилось, что у него нет огромного состояния. Об этом пишет incrypted со ссылкой на The Times.

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Что известно

Инцидент произошел в мае 2024 года, однако перед судом злоумышленники предстали только сейчас. Жертвой похищения стал Квентин Чепеляк, парикмахер из Бельгии.

За несколько месяцев до инцидента с ним познакомилась девушка по имени Давина Раймейкерс. Он заявил ей, что является успешным трейдером на крипторынку и имеет значительное состояние.

Девушка пригласила его провести выходные в Лондоне. Она сказала, что из богатой семьи, а ее родители якобы имеют несколько квартир. В одну из них, в районе Шепердс-Буш, она привезла Чепеляка, когда тот прибыл в город.

Там на него напала группа из трех человек, включая парня девушки. У него отобрали телефон, очки Cartier и кошелек Louis Vuitton, после чего потребовали выкуп в 500 000 фунтов стерлингов (около $677 000).

Чепеляку угрожали мачете и ножом, были кулаками и ногами. Однако таких денег у жертвы не было. После того как он продемонстрировал криптогаманец с чуть более 6 фунтов (около $9), похитители снизили необходимую сумму до 50 000 фунтов, а затем до 2000 фунтов.

Жертву заставили позвонить другу в Бельгию, чтобы тот перевел ему еще денег. Тот связался с местной полицией, которая со своей стороны вышла на Скотленд-Ярд.

В результате Чепеляка привезли на вокзал Сент-Панкрас. Похитители продержали его в квартире около девяти часов. Там его встретила полиция, которую парень отвел в квартиру.

Жилье было арендовано на сайте Airbnb, в то же время злоумышленники использовали собственные персональные данные, что позволило выйти на них.

Фигуранты дела признались в шантаже, но отрицают обвинения в похищении и лишении свободы человека. Суд заключил их под стражу до вынесения приговора 5 сентября 2025 года. Им грозят продолжительные тюремные сроки.