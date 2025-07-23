В Лондоне банда похитила «криптомильярдера» с $9 на счету

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

23 июля 2025, 17:15 Читати українською

В Лондоне банда похитила «криптомильярдера» с $9 на счету

В Лондоне банда похитила парикмахера из Бельгии, поскольку считала его криптомильярдером. Жертву отпустили после того, как выяснилось, что у него нет огромного состояния. Об этом пишет incrypted со ссылкой на The Times.

В Лондоне банда похитила парикмахера из Бельгии, поскольку считала его криптомильярдером.
Фото: depositphotos

►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что известно

Инцидент произошел в мае 2024 года, однако перед судом злоумышленники предстали только сейчас. Жертвой похищения стал Квентин Чепеляк, парикмахер из Бельгии.

За несколько месяцев до инцидента с ним познакомилась девушка по имени Давина Раймейкерс. Он заявил ей, что является успешным трейдером на крипторынку и имеет значительное состояние.

Девушка пригласила его провести выходные в Лондоне. Она сказала, что из богатой семьи, а ее родители якобы имеют несколько квартир. В одну из них, в районе Шепердс-Буш, она привезла Чепеляка, когда тот прибыл в город.

Там на него напала группа из трех человек, включая парня девушки. У него отобрали телефон, очки Cartier и кошелек Louis Vuitton, после чего потребовали выкуп в 500 000 фунтов стерлингов (около $677 000).

Чепеляку угрожали мачете и ножом, были кулаками и ногами. Однако таких денег у жертвы не было. После того как он продемонстрировал криптогаманец с чуть более 6 фунтов (около $9), похитители снизили необходимую сумму до 50 000 фунтов, а затем до 2000 фунтов.

Жертву заставили позвонить другу в Бельгию, чтобы тот перевел ему еще денег. Тот связался с местной полицией, которая со своей стороны вышла на Скотленд-Ярд.

В результате Чепеляка привезли на вокзал Сент-Панкрас. Похитители продержали его в квартире около девяти часов. Там его встретила полиция, которую парень отвел в квартиру.

Жилье было арендовано на сайте Airbnb, в то же время злоумышленники использовали собственные персональные данные, что позволило выйти на них.

Фигуранты дела признались в шантаже, но отрицают обвинения в похищении и лишении свободы человека. Суд заключил их под стражу до вынесения приговора 5 сентября 2025 года. Им грозят продолжительные тюремные сроки.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает aplusd и 7 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами