Новые санкции ЕС вынуждают индийского гиганта Reliance отказываться от российской нефти

Индийский нефтеперерабатывающий гигант Reliance Industries начал искать альтернативы российской нефти на фоне новых санкций Евросоюза, которые запрещают импорт дизельного топлива, произведенного из российского сырья. Это ставит под угрозу прибыльную бизнес-модель компании, построенную на переработке дешевой нефти из рф для европейского рынка. Об этом в среду, 23 июля, сообщает агентство Bloomberg.

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Первая реакция на санкции

Компания, подконтрольная миллиардеру Мукешу Амбани, уже осуществила редкую для себя закупку премиальной нефти сорта Murban из Абу-Даби. Этот шаг состоялся сразу после введения нового пакета санкций ЕС. Обычно Reliance покупает более дешевые сорта нефти из россии и Ближнего Востока.

Бизнес-модель под угрозой

Согласно данным Kpler, в 2025 году почти половину всего нефтяного импорта Reliance составляло именно российское сырье. При этом около 20% своей продукции, преимущественно в виде дизельного топлива, компания экспортировала в Европу.

Новые санкции ЕС, которые вступят в силу 21 января 2026 года, прямо запрещают импорт топлива, произведенного из российской нефти, даже если переработка происходила в третьих странах, таких как Индия. Это разрушает бизнес-модель Reliance, которая с 2022 года получала значительные прибыли, покупая российскую нефть с большими скидками.

Поиск альтернатив

Сейчас представители Reliance не комментировали ситуацию. Однако, как отмечает Bloomberg, компания уже активно ищет альтернативные источники поставок на Ближнем Востоке. Главным вопросом остается, сможет ли индийский гигант заместить около 600 тысяч баррелей ежедневного импорта из россии, и какой будет цена этой замены.