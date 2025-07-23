ЕС готовит план пошлин в размере 30% в случае провала переговоров с США — Bloomberg

Европейский Союз планирует оперативно ввести 30% пошлины на товары из США общей стоимостью около 100 млрд евро ($117 млрд), если не будет достигнуто соглашение и президент США Дональд Трамп реализует свою угрозу ввести такой тариф на большинство товаров из ЕС после 1 августа. Об этом сообщил представитель Еврокомиссии в среду, 23 июля, пишет Bloomberg.

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В рамках первой волны контрмер ЕС объединит уже утвержденный перечень пошлин на товары из США на 21 млрд евро и ранее предложенный список еще на 72 млрд евро в единый пакет.

Эти меры охватывают промышленные товары, в том числе самолеты Boeing, автомобили американского производства и бурбон. Они будут обложены пошлиной в 30% — симметрично заявленной ставке США, по информации источников издания.

Таможенные пошлины будут готовы к введению уже в августе, но только в случае провала переговоров и фактического введения пошлин со стороны США после дедлайна, уточнили собеседники агентства, пожелавшие остаться анонимными.

На фоне этих новостей евро ослаб на 0,3%, до $1,1723, а доходность германских облигаций сократила утренний рост.

Планы возникли на фоне более жесткой позиции Вашингтона в торговых переговорах, что заставило европейские столицы, в частности Берлин, занять более решительную позицию. Представитель германского правительства сообщил, что в случае провала соглашения Германия поддержит активацию «антипринудительного инструмента» ЕС (ACI).

Как пишет издание, этот инструмент — последнее средство ЕС в торговой войне — позволяет ввести налоги на американских техгигантов, ограничить инвестиции из США или частично перекрыть доступ к рынку ЕС. Его применение требует поддержки квалифицированного большинства стран-членов и пока не активировано.

Канцлер Германии Фридрих Мерц во вторник после встречи с премьером Чехии Петром Фиалой сказал: «Мы приближаемся к решающему этапу тарифного спора с США. Нам нужно честное и надежное соглашение с низкими пошлинами. Без нее мы рискуем попасть в зону экономической неопределенности».

ЕС и США продолжают переговоры — следующий раунд запланирован на среду.