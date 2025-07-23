Евро вырос, а доллар остался без изменений: Нацбанк определил курсы валют на четверг

Национальный банк Украины установил на 24 июля 2025 официальный курс гривны на уровне 41,7651 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем, НБУ оставил на прежнем уровне курс гривны.

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Официальные курсы гривны по отношению к другим валютам

Официальный курс на 24 июля 2025 установлен на таком уровне: 41,7651 гривны за 1 доллар.

Официальный курс евро будет составлять 48,9821 грн за 1 евро (+0,1167 грн).

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