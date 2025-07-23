Глава OpenAI предупредил о волне ИИ-мошенничества и назвал биометрию в банках «безумием»

Глава компании OpenAI Сэм Альтман выразил серьезную обеспокоенность тем, что финансовые компании не готовы к стремительному росту мошенничества с использованием искусственного интеллекта. Он резко раскритиковал современные методы аутентификации, такие как голосовая биометрия, назвав их устаревшими. Об этом пишет издание Barron's.

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Выступая перед ведущими банкирами, Сэм Альтман заявил, что озадачен тем, что банки до сих пор используют голосовую биометрию для подтверждения личности при проведении крупных финансовых операций.

«Чтобы перевести крупную сумму денег, вы произносите фразу — и операция происходит. Это безумие, что такой подход все еще практикуется», — заявил он.

По его словам, искусственный интеллект «полностью обошел большинство современных методов аутентификации, за исключением паролей». Он предупредил об угрозе «серьезного кризиса мошенничества» и добавил, что вскоре злоумышленники смогут генерировать не только реалистичные голосовые звонки, но и видеозвонки, которые невозможно будет отличить от настоящих.