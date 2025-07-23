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23 июля 2025, 14:57 Читати українською

DOGE вырос на 40% за неделю на фоне ожиданий одобрения ETF

Мемкоин Dogecoin за последнюю неделю подорожал на 40%, а его курс приблизился к шестимесячному максимуму в $0,27. Рост актива связывают с общим оживлением на рынке альткоинов, корпоративными новостями и высокой вероятностью запуска спотовых Dogecoin-ETF в США. Об этом пишет издание Decrypt.

Мемкоин Dogecoin за последнюю неделю подорожал на 40%, а его курс приблизился к шестимесячному максимуму в $0,27.

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Причины роста

Аналитики объясняют текущее ралли несколькими факторами. Глава исследовательского подразделения Grayscale Зак Пендл связал рост с повышением аппетита трейдеров к риску, отметив, что динамика DOGE соответствует общему тренду на рынке альткоинов. В свою очередь, представитель инвесткомпании Arca Кэти Талати считает, что после роста биткоина и Ethereum инвесторы начали перераспределять капитал в менее капитализированные, но известные активы, такие как DOGE.

Позитива рынку добавил и недавно подписанный президентом США Дональдом Трампом закон о стейблкоинах, что способствует общему улучшению настроений в отрасли.

Корпоративная поддержка и ожидания ETF

Весомым драйвером роста стали корпоративные новости. Майнинговая компания Bit Origin, торгующаяся на Nasdaq, объявила о намерении пополнить свои резервы токенами Dogecoin на сумму до $500 млн и уже совершила первую покупку на $40,5 млн.

На фоне повышенного интереса к активу несколько компаний подали в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) заявки на запуск спотовых биржевых фондов (ETF) на базе Dogecoin. Аналитики Bloomberg оценивают вероятность их одобрения на уровне 90%.

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Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовый рынок, криптовалюта, Форекс
Источник: Минфин
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