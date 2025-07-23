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23 июля 2025, 15:20 Читати українською

6 криптовалют, которые готовы взлететь до того, как биткойн достигнет пика в 150 000$

Взрывной рост биткойна заставляет инвесторов искать следующую большую возможность. По мере того как ведущая криптовалюта приближается к новому историческому максимуму, несколько недооцененных цифровых активов готовы к значительному росту. Откройте для себя шесть многообещающих монет, которые могут взлететь в цене до того, как биткойн достигнет своего пика, предлагая уникальный шанс для получения существенной прибыли.

Взрывной рост биткойна заставляет инвесторов искать следующую большую возможность.

Возможно, сейчас самое время открыть для себя эти скрытые жемчужины

Спрос на $XYZ растет по мере приближения его капитализации к отметке в 15 миллионов долларов

Проект XYZVerse ($XYZ), объединяющий мир спорта и криптовалют, привлек значительный интерес инвесторов. В отличие от типичных мем-монет, XYZVerse позиционирует себя как долгосрочная инициатива с четким планом развития и активным сообществом. Недавно проект был признан лучшим новым мем-проектом, что еще больше укрепило его привлекательность.

Динамика цен и планы листинга

На этапе предпродажи токен $XYZ демонстрировал устойчивый рост. С момента запуска цена выросла с 0,0001 до 0,003333 доллара, а на следующем этапе она должна подняться до 0,005 доллара. Окончательная цена предварительной продажи составляет 0,02 доллара, после чего токен будет листинг на крупных централизованных и децентрализованных биржах.

Прогнозируемая цена листинга в 0,10 доллара может принести ранним инвесторам до 1000-кратной прибыли, при условии, что проект обеспечит необходимую рыночную капитализацию.

На данный момент собрано более 14 миллионов долларов, и предварительная продажа приближается к еще одному важному рубежу в 15 миллионов долларов. Такой быстрый прогресс свидетельствует о высоком спросе со стороны как розничных, так и институциональных инвесторов.

Чемпионы получают награды

В XYZVerse сообщество решает, как играть. Активные участники не просто зрители — они получают токены XYZ в качестве аирдропа за свою преданность. Это игра, в которой самые увлеченные игроки выигрывают по-крупному.

Путь к победе

Благодаря надежной токеномике, стратегическому листингу на CEX и DEX, а также постоянному сжиганию токенов, $XYZ создан для чемпионской гонки. Каждый ход рассчитан на то, чтобы продвинуть его дальше, укрепить его цену и объединить сообщество верующих, которые считают, что это начало чего-то легендарного.

Эйрдропы, награды и многое другое — присоединяйтесь к XYZVerse, чтобы получить все преимущества

VeChain (VET)

Источник: TradingView

VeChain (VET) в последнее время пережил заметные ценовые колебания. За последнюю неделю его цена выросла на 13,43%, что отражает растущий интерес инвесторов. Восходящий тренд продолжается на месячной основе, с ростом на 32,81%. Однако, если оглянуться на шесть месяцев назад, цена снизилась на 42,96%. Эта динамика свидетельствует о том, что, хотя VET в краткосрочной перспективе восстанавливается, он еще не полностью оправился от предыдущих потерь.

Учитывая недавние тенденции, VET может продолжить свое восходящее движение в краткосрочной перспективе. Прорыв ближайшего сопротивления может привести к росту около 10%. Если цена не удержится выше текущей поддержки, она может увидеть аналогичное снижение. Трейдерам следует следить за индикаторами RSI и MACD на предмет признаков изменения тренда. Несмотря на шестимесячное снижение, недавние показатели VET демонстрируют потенциал, но следует проявлять осторожность.

Ondo (ONDO)

Источник: TradingView

Ondo (ONDO) в последнее время демонстрирует значительное движение. За последнюю неделю его цена выросла на 12,16%. За последний месяц она подскочила почти на 49%. Однако за шесть месяцев цена упала примерно на 20%. В настоящее время ONDO торгуется в диапазоне от 0,92 до 1,13 доллара.

Если ONDO пробьет ближайший уровень сопротивления в 1,22 доллара, он может подняться к следующему уровню сопротивления в 1,43 доллара. Это будет рост примерно на 28% от текущей цены. С другой стороны, если он упадет ниже поддержки на уровне 0,79 доллара, он может опуститься до следующей поддержки на уровне 0,58 доллара, что означает снижение примерно на 37%. Недавние сильные месячные показатели указывают на потенциал для дальнейшего роста, но следует внимательно следить за ключевыми уровнями.

Artificial Superintelligence Alliance (FET)

Источник: TradingView

За последнюю неделю FET вырос на 11,11%. За последний месяц он поднялся на 29,51%. Несмотря на этот рост, за шесть месяцев токен подешевел на 38,28%. В настоящее время FET торгуется в диапазоне от 0,71 до 0,87 доллара.

Ближайший уровень сопротивления находится на отметке 0,93 доллара, второй уровень сопротивления — 1,09 доллара. Прорыв этих уровней может сигнализировать о дальнейшем росте. С другой стороны, уровни поддержки находятся на отметках 0,61 и 0,45 доллара. Они могут помочь стабилизировать цену, если она начнет падать.

10-дневная простая скользящая средняя составляет 0,82 доллара, а 100-дневная — 0,80 доллара, что указывает на стабильную тенденцию. Индекс относительной силы составляет 37,17, а стохастик — 15,31, что свидетельствует о том, что FET может приближаться к зоне перепроданности. Уровень MACD составляет -0,0057. Исходя из этих индикаторов, есть вероятность роста цены, если интерес к покупке увеличится.

AIOZ Network (AIOZ)

Источник: TradingView

AIOZ Network привлекает внимание криптоэнтузиастов своими недавними ценовыми движениями. За последнюю неделю AIOZ вырос на 16,01%, что сигнализирует о краткосрочном бычьем настроении. За последний месяц цена токена выросла на 56,51%, что свидетельствует о значительном восходящем импульсе. Однако, если посмотреть на шестимесячный период, AIOZ пережил падение на 45,67%, что указывает на долгосрочную нисходящую тенденцию, которую он сейчас пытается обратить вспять.

В настоящее время AIOZ торгуется в диапазоне от 0,36 до 0,44 доллара и приближается к ближайшему уровню сопротивления в 0,48 доллара. Прорыв этого барьера может открыть путь к второму уровню сопротивления в 0,56 доллара, что будет означать существенный рост по сравнению с текущими ценами. С другой стороны, если цена упадет, ближайший уровень поддержки находится на отметке 0,32 доллара, а второй уровень поддержки — на отметке 0,24 доллара. Эти уровни имеют решающее значение для трейдеров, которые следят за потенциальными точками входа или выхода, поскольку падение до 0,24 доллара будет значительным.

Theta Network (THETA)

Источник: TradingView

Theta Network (THETA) в последнее время демонстрирует значительные ценовые колебания. За последнюю неделю цена выросла на 15,49%. За последний месяц она подскочила на 47,67%. Однако за последние шесть месяцев THETA снизилась на 55,20%. Эти колебания указывают на нестабильный период для криптовалюты.

С уровнем MACD на отметке -0,009827 импульс выглядит слегка медвежьим. Если THETA пробьет сопротивление на уровне 1,13 доллара, он может потенциально подняться к следующему уровню сопротивления на отметке 1,36 доллара, что означает рост примерно на 20%. И наоборот, если он упадет ниже поддержки на отметке 0,67 доллара, он может снизиться до 0,443 доллара, что означает падение примерно на 34%. Учитывая недавний рост за последнюю неделю и месяц, существует потенциал для восходящего движения, но общий шестимесячный нисходящий тренд указывает на сохранение волатильности.

Заключение

VET, ONDO, FET и AIOZ предлагают многообещающие перспективы, но XYZVerse (XYZ), первый мемкоин для всех видов спорта, уникальным образом сочетает спорт и мемы, стремясь к существенному росту.

Более подробную информацию о XYZVerse (XYZ) можно найти здесь:

https://xyzverse.io/

https://t.me/xyzverse,

Источник: Минфин
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