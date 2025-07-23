6 криптовалют, которые готовы взлететь до того, как биткойн достигнет пика в 150 000$

Взрывной рост биткойна заставляет инвесторов искать следующую большую возможность. По мере того как ведущая криптовалюта приближается к новому историческому максимуму, несколько недооцененных цифровых активов готовы к значительному росту. Откройте для себя шесть многообещающих монет, которые могут взлететь в цене до того, как биткойн достигнет своего пика, предлагая уникальный шанс для получения существенной прибыли.

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Спрос на $XYZ растет по мере приближения его капитализации к отметке в 15 миллионов долларов

Проект XYZVerse ($XYZ), объединяющий мир спорта и криптовалют, привлек значительный интерес инвесторов. В отличие от типичных мем-монет, XYZVerse позиционирует себя как долгосрочная инициатива с четким планом развития и активным сообществом. Недавно проект был признан лучшим новым мем-проектом, что еще больше укрепило его привлекательность.

Динамика цен и планы листинга

На этапе предпродажи токен $XYZ демонстрировал устойчивый рост. С момента запуска цена выросла с 0,0001 до 0,003333 доллара, а на следующем этапе она должна подняться до 0,005 доллара. Окончательная цена предварительной продажи составляет 0,02 доллара, после чего токен будет листинг на крупных централизованных и децентрализованных биржах.

Прогнозируемая цена листинга в 0,10 доллара может принести ранним инвесторам до 1000-кратной прибыли, при условии, что проект обеспечит необходимую рыночную капитализацию.

На данный момент собрано более 14 миллионов долларов, и предварительная продажа приближается к еще одному важному рубежу в 15 миллионов долларов. Такой быстрый прогресс свидетельствует о высоком спросе со стороны как розничных, так и институциональных инвесторов.

Чемпионы получают награды

В XYZVerse сообщество решает, как играть. Активные участники не просто зрители — они получают токены XYZ в качестве аирдропа за свою преданность. Это игра, в которой самые увлеченные игроки выигрывают по-крупному.

Путь к победе

Благодаря надежной токеномике, стратегическому листингу на CEX и DEX, а также постоянному сжиганию токенов, $XYZ создан для чемпионской гонки. Каждый ход рассчитан на то, чтобы продвинуть его дальше, укрепить его цену и объединить сообщество верующих, которые считают, что это начало чего-то легендарного.

Эйрдропы, награды и многое другое — присоединяйтесь к XYZVerse, чтобы получить все преимущества

VeChain (VET)

Источник: TradingView

VeChain (VET) в последнее время пережил заметные ценовые колебания. За последнюю неделю его цена выросла на 13,43%, что отражает растущий интерес инвесторов. Восходящий тренд продолжается на месячной основе, с ростом на 32,81%. Однако, если оглянуться на шесть месяцев назад, цена снизилась на 42,96%. Эта динамика свидетельствует о том, что, хотя VET в краткосрочной перспективе восстанавливается, он еще не полностью оправился от предыдущих потерь.

Учитывая недавние тенденции, VET может продолжить свое восходящее движение в краткосрочной перспективе. Прорыв ближайшего сопротивления может привести к росту около 10%. Если цена не удержится выше текущей поддержки, она может увидеть аналогичное снижение. Трейдерам следует следить за индикаторами RSI и MACD на предмет признаков изменения тренда. Несмотря на шестимесячное снижение, недавние показатели VET демонстрируют потенциал, но следует проявлять осторожность.

Ondo (ONDO)

Источник: TradingView

Ondo (ONDO) в последнее время демонстрирует значительное движение. За последнюю неделю его цена выросла на 12,16%. За последний месяц она подскочила почти на 49%. Однако за шесть месяцев цена упала примерно на 20%. В настоящее время ONDO торгуется в диапазоне от 0,92 до 1,13 доллара.

Если ONDO пробьет ближайший уровень сопротивления в 1,22 доллара, он может подняться к следующему уровню сопротивления в 1,43 доллара. Это будет рост примерно на 28% от текущей цены. С другой стороны, если он упадет ниже поддержки на уровне 0,79 доллара, он может опуститься до следующей поддержки на уровне 0,58 доллара, что означает снижение примерно на 37%. Недавние сильные месячные показатели указывают на потенциал для дальнейшего роста, но следует внимательно следить за ключевыми уровнями.

Artificial Superintelligence Alliance (FET)

Источник: TradingView

За последнюю неделю FET вырос на 11,11%. За последний месяц он поднялся на 29,51%. Несмотря на этот рост, за шесть месяцев токен подешевел на 38,28%. В настоящее время FET торгуется в диапазоне от 0,71 до 0,87 доллара.

Ближайший уровень сопротивления находится на отметке 0,93 доллара, второй уровень сопротивления — 1,09 доллара. Прорыв этих уровней может сигнализировать о дальнейшем росте. С другой стороны, уровни поддержки находятся на отметках 0,61 и 0,45 доллара. Они могут помочь стабилизировать цену, если она начнет падать.

10-дневная простая скользящая средняя составляет 0,82 доллара, а 100-дневная — 0,80 доллара, что указывает на стабильную тенденцию. Индекс относительной силы составляет 37,17, а стохастик — 15,31, что свидетельствует о том, что FET может приближаться к зоне перепроданности. Уровень MACD составляет -0,0057. Исходя из этих индикаторов, есть вероятность роста цены, если интерес к покупке увеличится.

AIOZ Network (AIOZ)

Источник: TradingView

AIOZ Network привлекает внимание криптоэнтузиастов своими недавними ценовыми движениями. За последнюю неделю AIOZ вырос на 16,01%, что сигнализирует о краткосрочном бычьем настроении. За последний месяц цена токена выросла на 56,51%, что свидетельствует о значительном восходящем импульсе. Однако, если посмотреть на шестимесячный период, AIOZ пережил падение на 45,67%, что указывает на долгосрочную нисходящую тенденцию, которую он сейчас пытается обратить вспять.

В настоящее время AIOZ торгуется в диапазоне от 0,36 до 0,44 доллара и приближается к ближайшему уровню сопротивления в 0,48 доллара. Прорыв этого барьера может открыть путь к второму уровню сопротивления в 0,56 доллара, что будет означать существенный рост по сравнению с текущими ценами. С другой стороны, если цена упадет, ближайший уровень поддержки находится на отметке 0,32 доллара, а второй уровень поддержки — на отметке 0,24 доллара. Эти уровни имеют решающее значение для трейдеров, которые следят за потенциальными точками входа или выхода, поскольку падение до 0,24 доллара будет значительным.

Theta Network (THETA)

Источник: TradingView

Theta Network (THETA) в последнее время демонстрирует значительные ценовые колебания. За последнюю неделю цена выросла на 15,49%. За последний месяц она подскочила на 47,67%. Однако за последние шесть месяцев THETA снизилась на 55,20%. Эти колебания указывают на нестабильный период для криптовалюты.

С уровнем MACD на отметке -0,009827 импульс выглядит слегка медвежьим. Если THETA пробьет сопротивление на уровне 1,13 доллара, он может потенциально подняться к следующему уровню сопротивления на отметке 1,36 доллара, что означает рост примерно на 20%. И наоборот, если он упадет ниже поддержки на отметке 0,67 доллара, он может снизиться до 0,443 доллара, что означает падение примерно на 34%. Учитывая недавний рост за последнюю неделю и месяц, существует потенциал для восходящего движения, но общий шестимесячный нисходящий тренд указывает на сохранение волатильности.

Заключение

VET, ONDO, FET и AIOZ предлагают многообещающие перспективы, но XYZVerse (XYZ), первый мемкоин для всех видов спорта, уникальным образом сочетает спорт и мемы, стремясь к существенному росту.

Более подробную информацию о XYZVerse (XYZ) можно найти здесь:

https://xyzverse.io/

https://t.me/xyzverse,