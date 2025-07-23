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23 июля 2025, 14:36 Читати українською

Банки ожидают роста кредитования и улучшения качества кредитов — НБУ

Украинские банки сохраняют оптимистичные настроения относительно роста кредитных портфелей как бизнеса, так и населения. Кроме того, впервые за год банкиры ожидают улучшения качества выданных кредитов. Об этом в среду, 23 июля, сообщает НБУ со ссылкой на «Опрос об условиях банковского кредитования».

Украинские банки сохраняют оптимистичные настроения относительно роста кредитных портфелей как бизнеса, так и населения.

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Спрос на кредиты растет

Согласно опросу, во втором квартале 2025 года спрос на кредиты со стороны бизнеса повысился. Особенно заметным был рост спроса на долгосрочные займы и кредиты для крупных предприятий, который зафиксирован впервые с начала полномасштабного вторжения. В третьем квартале банки прогнозируют дальнейший рост спроса на все виды бизнес-кредитов.

Спрос со стороны населения также вырос как на ипотечные, так и на потребительские кредиты, и финучреждения ожидают, что эта тенденция сохранится.

Смягчение кредитных стандартов

Впервые с третьего квартала 2024 года банки смягчили свои кредитные стандарты (внутренние требования к заемщикам) для бизнеса, объясняя это преимущественно усилением конкуренции на рынке.

Тенденция к смягчению стандартов для населения продолжается уже пятый квартал подряд. Для потребительских кредитов главным фактором стала конкуренция между банками и небанковскими финучреждениями, а для ипотеки — лучшие перспективы рынка недвижимости. В следующем квартале респонденты планируют и в дальнейшем смягчать условия кредитования.

Оценка рисков

Несмотря на общий оптимизм, банки отметили заметный рост кредитного риска во втором квартале. В третьем квартале прогнозируется дальнейший рост валютного и кредитного рисков, а также некоторое усиление риска ликвидности. В то же время впервые за два года банкиры не зафиксировали усиления валютного риска в отчетном квартале.

Кредиты онлайн

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовый рынок, криптовалюта, Форекс
Источник: Минфин
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