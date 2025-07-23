Мальта приняла решение полностью отказаться от выдачи гражданства за инвестиции и вести механизм его предоставления за заслуги или внесение вклада в развитие государства, сообщает Malta Today.
Мальта откажется от выдачи гражданства за инвестиции после запрета ЕС
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Что известно
Исключительные заслуги или вклад подразумевают под собой действия, совершенные, в том числе учеными, исследователями, спортсменами, художниками и деятелями культуры.
В апреле текущего года Европейский суд постановил, что мальтийская схема предоставления гражданства за инвестиции нарушает законодательство Евросоюза.
По мнению высшей судебной инстанции ЕС, государство-член не имеет права выдавать гражданство в обмен на заранее установленные платежи или инвестиции.
Европейская комиссия инициировала разбирательство еще в 2023 году, утверждая, что коммерциализация паспортов подрывает «суть гражданства ЕС», основанного на взаимном доверии между странами-участницами.
Напомним
Для получения мальтийского паспорта необходимо было внести единовременную инвестицию от 600 тысяч евро, приобрести или арендовать недвижимость, сделать благотворительный взнос в размере 10 тысяч евро и прожить в стране три года.
Для инвесторов, вложивших 750 тысяч евро, срок обязательного проживания сокращался до одного года.
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