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23 июля 2025, 13:49 Читати українською

Мальта откажется от выдачи гражданства за инвестиции после запрета ЕС

Мальта приняла решение полностью отказаться от выдачи гражданства за инвестиции и вести механизм его предоставления за заслуги или внесение вклада в развитие государства, сообщает Malta Today.

Мальта приняла решение полностью отказаться от выдачи гражданства за инвестиции и вести механизм его предоставления за заслуги или внесение вклада в развитие государства, сообщает Malta Today.► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиЧто известноИсключительные заслуги или вклад подразумевают под собой действия, совершенные, в том числе учеными, исследователями, спортсменами, художниками и деятелями культуры.
Фото: depositphotos

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что известно

Исключительные заслуги или вклад подразумевают под собой действия, совершенные, в том числе учеными, исследователями, спортсменами, художниками и деятелями культуры.

В апреле текущего года Европейский суд постановил, что мальтийская схема предоставления гражданства за инвестиции нарушает законодательство Евросоюза.

По мнению высшей судебной инстанции ЕС, государство-член не имеет права выдавать гражданство в обмен на заранее установленные платежи или инвестиции.

Европейская комиссия инициировала разбирательство еще в 2023 году, утверждая, что коммерциализация паспортов подрывает «суть гражданства ЕС», основанного на взаимном доверии между странами-участницами.

Напомним

Для получения мальтийского паспорта необходимо было внести единовременную инвестицию от 600 тысяч евро, приобрести или арендовать недвижимость, сделать благотворительный взнос в размере 10 тысяч евро и прожить в стране три года.

Для инвесторов, вложивших 750 тысяч евро, срок обязательного проживания сокращался до одного года.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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