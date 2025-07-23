Синтетическая угроза: как Китай меняет мировой рынок бриллиантов

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Всего за несколько лет рынок ювелирных камней столкнулся с обвалом цен, сменой лидеров и массовым перетоком потребителей — на фоне взрывного роста производства лабораторно выращенных бриллиантов в Китае.

Сегодня трехкаратный синтетический камень продается за 7% от стоимости натурального аналога, а доля искусственных камней на рынке США выросла с 3% до 17% всего за четыре года. В сегменте обручальных колец их доля уже превышает 50%.

На этом фоне крупнейшие игроки натурального сегмента несут рекордные убытки.

Выручка De Beers в 2023 году сократилась вдвое по сравнению с 2022-м, а на конец 2024 года компания накопила запасы непроданных камней на $2 млрд — крупнейшие с 2008 года. Ее владелец, Anglo American, выставил актив на продажу.

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Причина перемен — технологический рывок и масштабное удешевление синтетических камней, которые стали полным аналогом натуральных по химическим и оптическим характеристикам. Хотя технологии выращивания алмазов известны с 1950-х, лишь за последние 10 лет они стали достаточно дешевыми и массовыми, чтобы вытеснить натуральные камни из ювелирного сегмента.

В 2020 году трехкаратный «лабораторный» бриллиант стоил $29 тысяч, сегодня — менее $4 тысяч, а цена на необработанные камни в Китае опустилась до $15 за карат.

Китайская провинция Хэнань стала глобальным центром производства синтетических бриллиантов. По данным отрасли, более 70% ювелирных искусственных камней в мире производятся именно в Китае, а крупнейшие фабрики, как, например, Jiaruifu, выпускают по 100 тысяч карат в месяц.

Производство сосредоточено в городах вроде Чжэнчжоу и Чжэчэн, где десятилетиями выращивались промышленные алмазы для военных нужд. Китайские заводы используют как классическую технологию HPHT (высокое давление и температура), так и более прогрессивную CVD — осаждение из газовой фазы в микроволновых реакторах.

Последние позволяют производить крупные камни по слоям и делают продукцию пригодной для ювелирного рынка. При этом, по данным Financial Times, бриллианты — не единственные драгоценные камни, столкнувшиеся с конкуренцией со стороны синтетических аналогов: аналогичный сдвиг происходит и на рынке жемчуга, где позиции вытесняют культивируемые изделия из Азии.

Экономическое преимущество Китая — не только в масштабе и технологиях, но и в дешевой энергии, субсидиях и недоступности оборудования для экспорта (машины классифицируются как технологии двойного назначения). Это делает Китай практически недосягаемым конкурентом. Камни после огранки в Индии (где полировка стоит в пять раз дешевле, чем в КНР) попадают в Дубай и Антверпен, а затем — в витрины по всему миру. При этом формально страной происхождения считается государство, где камень был отполирован, а не выращен — что маскирует доминирование Китая в отрасли.

Параллельно меняется и потребитель. Если раньше бриллианты ассоциировались с помолвками и роскошью, то теперь их покупают самостоятельно — молодые женщины, клиенты среднего возраста и даже пенсионерки.

В Китае такие покупатели становятся новой нормой, говорит продавец с рынка Чжэнчжоу: «Раньше бриллианты покупали только на свадьбу. Теперь их берут для себя». В США тенденция та же: в Angara, онлайн-магазине ювелирных украшений, ожидают, что к 2030 году до 80% центральных камней в кольцах будут синтетическими.

Производители натуральных камней пытаются ответить, но их инструменты ограничены. Как пишет FT, De Beers запустила собственную линейку искусственных камней под брендом Lightbox, надеясь сегментировать рынок и удержать премиальный статус натуральных камней. Но проект спровоцировал ценовую войну и в итоге был закрыт в 2025 году. Бренды усилили рекламу — от кампании «Worth the Wait» до попыток назвать синтетические камни «подделками». Но сами признали: основная причина падения цен — не конкуренция, а несоответствие между спросом и предложением после пандемии. «В нашей отрасли есть свои взлёты и падения, — говорит Дэвид Келли, глава Natural Diamond Council. — У нас был очень высокий пик, а теперь мы переживаем самый глубокий спад за последние несколько лет».

В попытке найти новые ниши, китайские компании начали предлагать персонализированные бриллианты, изготовленные из волос или праха человека. Заказчики — в первую очередь из Южной Кореи и Израиля. «Говорят, что бриллиант вечен, — отмечает глава Jiaruifu Фэн Каньцзюнь. — Но мы можем пойти глубже и рассказать более личные истории. Наши камни содержат в себе настоящую сущность и ДНК человека».