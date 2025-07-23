Синтетическая угроза: как Китай меняет мировой рынок бриллиантов

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

23 июля 2025, 12:22 Читати українською

Синтетическая угроза: как Китай меняет мировой рынок бриллиантов

Бриллиантовая отрасль переживает радикальную трансформацию, пишет Financial Times.

Бриллиантовая отрасль переживает радикальную трансформацию, пишет Financial Times.► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиЧто известноВсего за несколько лет рынок ювелирных камней столкнулся с обвалом цен, сменой лидеров и массовым перетоком потребителей — на фоне взрывного роста производства лабораторно выращенных бриллиантов в Китае.
Фото: depositphotos

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что известно

Всего за несколько лет рынок ювелирных камней столкнулся с обвалом цен, сменой лидеров и массовым перетоком потребителей — на фоне взрывного роста производства лабораторно выращенных бриллиантов в Китае.

Сегодня трехкаратный синтетический камень продается за 7% от стоимости натурального аналога, а доля искусственных камней на рынке США выросла с 3% до 17% всего за четыре года. В сегменте обручальных колец их доля уже превышает 50%.

На этом фоне крупнейшие игроки натурального сегмента несут рекордные убытки.

Выручка De Beers в 2023 году сократилась вдвое по сравнению с 2022-м, а на конец 2024 года компания накопила запасы непроданных камней на $2 млрд — крупнейшие с 2008 года. Ее владелец, Anglo American, выставил актив на продажу.

Читайте также: De Beers тайно продает алмазы со скидкой избранным клиентам

Причина перемен — технологический рывок и масштабное удешевление синтетических камней, которые стали полным аналогом натуральных по химическим и оптическим характеристикам. Хотя технологии выращивания алмазов известны с 1950-х, лишь за последние 10 лет они стали достаточно дешевыми и массовыми, чтобы вытеснить натуральные камни из ювелирного сегмента.

В 2020 году трехкаратный «лабораторный» бриллиант стоил $29 тысяч, сегодня — менее $4 тысяч, а цена на необработанные камни в Китае опустилась до $15 за карат.

Китайская провинция Хэнань стала глобальным центром производства синтетических бриллиантов. По данным отрасли, более 70% ювелирных искусственных камней в мире производятся именно в Китае, а крупнейшие фабрики, как, например, Jiaruifu, выпускают по 100 тысяч карат в месяц.

Производство сосредоточено в городах вроде Чжэнчжоу и Чжэчэн, где десятилетиями выращивались промышленные алмазы для военных нужд. Китайские заводы используют как классическую технологию HPHT (высокое давление и температура), так и более прогрессивную CVD — осаждение из газовой фазы в микроволновых реакторах.

Последние позволяют производить крупные камни по слоям и делают продукцию пригодной для ювелирного рынка. При этом, по данным Financial Times, бриллианты — не единственные драгоценные камни, столкнувшиеся с конкуренцией со стороны синтетических аналогов: аналогичный сдвиг происходит и на рынке жемчуга, где позиции вытесняют культивируемые изделия из Азии.

Экономическое преимущество Китая — не только в масштабе и технологиях, но и в дешевой энергии, субсидиях и недоступности оборудования для экспорта (машины классифицируются как технологии двойного назначения). Это делает Китай практически недосягаемым конкурентом. Камни после огранки в Индии (где полировка стоит в пять раз дешевле, чем в КНР) попадают в Дубай и Антверпен, а затем — в витрины по всему миру. При этом формально страной происхождения считается государство, где камень был отполирован, а не выращен — что маскирует доминирование Китая в отрасли.

Параллельно меняется и потребитель. Если раньше бриллианты ассоциировались с помолвками и роскошью, то теперь их покупают самостоятельно — молодые женщины, клиенты среднего возраста и даже пенсионерки.

В Китае такие покупатели становятся новой нормой, говорит продавец с рынка Чжэнчжоу: «Раньше бриллианты покупали только на свадьбу. Теперь их берут для себя». В США тенденция та же: в Angara, онлайн-магазине ювелирных украшений, ожидают, что к 2030 году до 80% центральных камней в кольцах будут синтетическими.

Производители натуральных камней пытаются ответить, но их инструменты ограничены. Как пишет FT, De Beers запустила собственную линейку искусственных камней под брендом Lightbox, надеясь сегментировать рынок и удержать премиальный статус натуральных камней. Но проект спровоцировал ценовую войну и в итоге был закрыт в 2025 году. Бренды усилили рекламу — от кампании «Worth the Wait» до попыток назвать синтетические камни «подделками». Но сами признали: основная причина падения цен — не конкуренция, а несоответствие между спросом и предложением после пандемии. «В нашей отрасли есть свои взлёты и падения, — говорит Дэвид Келли, глава Natural Diamond Council. — У нас был очень высокий пик, а теперь мы переживаем самый глубокий спад за последние несколько лет».

В попытке найти новые ниши, китайские компании начали предлагать персонализированные бриллианты, изготовленные из волос или праха человека. Заказчики — в первую очередь из Южной Кореи и Израиля. «Говорят, что бриллиант вечен, — отмечает глава Jiaruifu Фэн Каньцзюнь. — Но мы можем пойти глубже и рассказать более личные истории. Наши камни содержат в себе настоящую сущность и ДНК человека».

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
gorobezus
gorobezus
23 июля 2025, 12:37
#
Конкуренция приводит к снижению цен, да. Монополия дебирсов сдохла и рыночек порешал. И да, сейчас искуственный камень от натурального без спецоборудования не отличишь. А стоит дешевле. Глядишь и инструмент подешевеет.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают Coreinside, Strain и 7 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами