Владельцы недвижимости, получившие право собственности до 2013 года, должны проверить наличие записи в Государственном реестре прав.Если ваше право до сих пор не внесено в реестр — сделать это нужно самостоятельно.
Право собственности до 2013 года — под угрозой: проверьте, есть ли вы в реестре
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Как зарегистрировать право:
- через нотариуса или ЦНАП по месту расположения объекта недвижимости;
- онлайн — через портал «Дия» (кроме г. Киев, Донецкой и Луганской областей);
- если имущество находится на временно оккупированной территории — обратитесь к любому нотариусу или ЦНАПу на подконтрольной правительству территории.
Почему это важно
Без государственной регистрации невозможно законно продать, подарить или передать недвижимость по наследству.
Источник: Минфин
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