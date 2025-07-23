Биткоин вырос до $118,5 тысяч на фоне торгового прогресса США

Биткоин немного вырос в ходе азиатских торгов в среду благодаря улучшению настроений к риску после торгового соглашения между США и Японией, хотя токен остается в фазе консолидации после достижения рекордных максимумов в начале этого месяца. Об этом пишет Investing.

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Крупнейшая в мире криптовалюта торговалась на 0,5% выше на уровне $118 582,7.

Bitcoin оставался в боковом диапазоне после скачка до рекордного уровня выше $123 000 на прошлой неделе. Рост был сдержан, поскольку инвесторы оценивали последние регуляторные и макроэкономические события.

Торговая сделка США-Япония вызвала настроение «риск включен»

Настроения оставались в целом позитивными, чему способствовало объявление президента США Дональда Трампа о широкомасштабном торговом соглашении с Японией, которое помогло повысить рисковые активы во всем мире.

Трамп заявил, что Вашингтон и Токио заключили широкое торговое соглашение, которое включает 15% тариф на все импортируемые японские товары, что ниже ранее предложенных 25%.

США обеспечили масштабные японские инвестиции в размере $550 миллиардов в экономику США в рамках сделки.

Соглашение открывает японские рынки для экспорта из США, включая автомобили, сельскохозяйственные товары и энергетические продукты, укрепляя позитивные настроения вокруг мировой торговли и роста спроса.

Рисковые активы по всему миру показали резкий рост, в то время как цены на золото упали, отражая повышенный аппетит к риску.

Биткоин по-прежнему торговался в узких диапазонах, несмотря на подъем, вызванный торговыми новостями, что отражает осторожность инвесторов в отношении дальнейшего прогресса в торговле до крайнего срока Трампа 1 августа.

Биткоин поддерживается законопроектами США о криптовалютах

Криптовалюты получили поддержку благодаря принятию правительством США ключевого регулирования криптовалют на прошлой неделе.

Президент Трамп подписал закон США GENIUS Act, устанавливающий федеральную нормативную базу для стейблкоинов.

Помимо GENIUS Act, Палата представителей приняла еще два ключевых законопроекта, которые теперь направляются в Сенат.

Теперь внимание переключается на предстоящее заседание Федеральной резервной системы 30 июля, где инвесторы будут тщательно изучать намеки на будущие траектории процентных ставок.

Цены на криптовалюты

Большинство альткоинов немного выросли в среду, отслеживая сдержанные движения крупнейшей криптовалюты.

Альткоины показали резкий рост в последние сессии на фоне более широкого ралли «криптовалютной недели», но с тех пор стабилизировались из-за фиксации прибыли на многомесячных пиках.