Биткоин-резервы мировых компаний превысили 1,1 млн BTC

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

23 июля 2025, 10:10 Читати українською

Биткоин-резервы мировых компаний превысили 1,1 млн BTC

Компания Strategy (ранее MicroStrategy), крупнейший корпоративный владелец биткоинов, стала примером для множества других контрагентов. В результате частные и публичные фирмы со всего мира накопили в общей сложности 1,18 млн BTC (около $139,5 млрд), по данным Bitcoin Treasuries, пишет incrypted.

Компания Strategy (ранее MicroStrategy), крупнейший корпоративный владелец биткоинов, стала примером для множества других контрагентов.
Фото: depositphotos

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Согласно информации ресурса, по состоянию на 22 июля 2025 года, публичные компании накопили 887 344 BTC, тогда как частные — 292 355 BTC. В целом на два этих сектора приходится доля почти в 6% от оборотного предложения актива или 5,6% — от общего.

При этом на топ-5 публичных компаний приходится 3,4%. На пятерку крупнейших собственников среди частных фирм в свою очередь — 1,36% от общего предложения.

Подробнее о крупнейших владельцах

Среди всех компаний, которые в той или иной степени инвестировали в биткоин, отличается Strategy. Мы подробно разбирали ее бизнес-модель в отдельном материале.

Многие другие компании взяли за основу ее подход. Он заключается в постоянном заимствовании средств с целью покупки биткоинов. Доходность при этом генерируется за счет роста стоимости актива.

Strategy получает финансирование путем выпуска разных ценных бумаг. В частности, компания объявила об эмиссии новых акций класса, А — STRC — на сумму в $500 млн. В общей сложности она контролирует 607 770 BTC (свыше $72 млрд по актуальному курсу).

На четвертом и шестом месте в рейтинге находятся майнеры — MARA и Riot Platforms. На пятом — публичная организация Twenty One Capital (XXI). Это общий проект Tether, Cantor Fitzgerald, SoftBank и Bitfinex.

Пятерку крупнейших конкретно публичных владельцев замыкает Trump Media & Technology Group, за которой стоит президент США Дональд Трамп. Она уже инвестировала около $2 млрд в биткоин, а ее планируемый резерв составляет $2,5 млрд.

Крупнейшим частным владельцем первой криптовалюты является компания Block.one, разработчик проекта EOS Network. Также в рейтинге упомянутая ранее Tether, эмитент USDT, которая планирует стать крупнейшим майнером в мире, и фирма миллиардера Илона Маска SpaceX.

Последняя недавно перевела часть подконтрольных биткоинов, что может указывать на продажу.

Выбирайте выгодные курсы и надежные сервисы для обмена криптовалюты из Minfin.com.ua

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 6 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами