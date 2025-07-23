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23 июля 2025, 9:59 Читати українською

Акции японской Honda подскочили более чем на 11%, акции Toyota — более чем на 15%

Акции японских автопроизводителей резко выросли после того, как премьер-министр Японии Шигеру Ишиба заявил о понижении американских автомобильных тарифов с нынешних 25% до 15%, сообщает Reuters.

Акции японских автопроизводителей резко выросли после того, как премьер-министр Японии Шигеру Ишиба заявил о понижении американских автомобильных тарифов с нынешних 25% до 15%, сообщает Reuters.►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиРезкий ростАкции японской Honda выросли более чем на 11%, в то время как акции Toyota выросли более чем на 15%.
Фото: depositphotos

►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Резкий рост

Акции японской Honda выросли более чем на 11%, в то время как акции Toyota выросли более чем на 15%. Акции Nissan подскочили более чем на 9%, а Mazda выросли более чем на 17%. Акции Mitsubishi Motors выросли более чем на 13%.

Акции южнокорейского автопроизводителя Hyundai также выросли на 7% после объявления, в то время как акции Kia выросли на 6,75%.

Предыстория

Первоначальный 25% тариф был сокращен вдвое до 12,5%, а затем добавлен 2,5% базовый тариф «режима наибольшего содействия», в результате чего общая сумма составила 15%.

Президент США Дональд Трамп ранее объявил о введении 25% пошлины на все импортные автомобили 26 марта, которое вступило в силу 2 апреля.

Согласно таможенным данным, в 2024 году экспорт автомобилей составил 28,3% всех японских поставок в США, что делает его краеугольным камнем экономики Токио.

Недавние данные министерства торговли показали, что экспорт автомобилей из Японии, включая легковые автомобили, автобусы и грузовики, получил удар. Экспорт автомобилей страны в США упал на 26,7% в июне после падения на 24,7% в мае.

Президент США Дональд Трамп объявил во вторник в Штатах, что заключил с Японией то, что он назвал «крупнейшим в истории» соглашением, предусматривающим 15% «взаимных» тарифов на японский экспорт в США.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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