Доллар падает после объявления Трампом торгового соглашения с Японией

Доллар оставался слабым в среду, потеряв позиции в течение ночи после того, как президент США Дональд Трамп объявил о торговом соглашении с Японией в преддверии предстоящего срока действия тарифов. Об этом пишет Reuters.

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Причина падения

Американская валюта стала одной из самых больших неудачников с тех пор, как 2 апреля Трамп объявил о масштабных тарифах для торговых партнеров, но затем отложил и приостановил действие большинства пошлин, поскольку его администрация стремилась заключить двусторонние торговые соглашения.

Иена упала на следующий день после сообщения о том, что премьер-министр Японии Шигеру Исиба намерена уйти в отставку в следующем месяце.

Доллар торговался на уровне 146,90 иены, что на 0,2% больше после падения на 0,5% в предыдущей сессии.

Индекс доллара, отслеживающий курс доллара по отношению к основным валютам, почти не изменился на уровне 97,48 после трехдневного снижения. Индекс потерял 6,6% с момента оглашения Трампом о тарифах «День освобождения» 2 апреля.

Курс евро снизился на 0,2% на уровне 1,1736 доллара. Фунт стерлингов почти не изменился на уровне 1,35180 доллара, что на 0,1% ниже. снизился на 0,2% на уровне 1,1736 доллара.почти не изменился на уровне 1,35180 доллара, что на 0,1% ниже.

Соглашение с Японией

В сообщении на Truth Social Трамп заявил, что на импорт из Японии установлен тариф в размере 15%, что ниже ставки в 25%, которая должна вступить в силу с 1 августа, и добавил, что азиатская страна инвестирует 550 миллиардов долларов в Соединенные Штаты.

«Кажется, что смягчение доллара является нашим первоначальным предложением», — сказал Майкл Маккарти, рыночный стратег Moomoo Australia.

«Очевидно, что сейчас на рынке вокруг доллара США ощущается определенное „голубиное“ поведение, и мы видим это также на рынках облигаций».

Министр финансов США Скотт Бессент заявил в понедельник, что администрацию больше беспокоит качество торговых соглашений, чем сроки их заключения.

На вопрос, может ли быть продлен срок для стран, ведущих продуктивные переговоры с Вашингтоном, Бессент ответил, что такое решение примет Трамп.

Неопределенность по поводу окончательного состояния тарифов в мире стала огромным бременем для валютного рынка, в результате чего валюты в основном торгуются в узком диапазоне, даже несмотря на то, что акции на Уолл-стрит достигли новых максимумов. Важная для Японии автомобильная промышленность и импорт риса были камнями преткновения в длительных торговых переговорах с США.

В своем сообщении на Truth Social Трамп заявил, что Япония откроется для торговли американскими автомобилями, грузовиками, рисом и некоторыми сельскохозяйственными продуктами среди других товаров.

Ишиба заявил журналистам в Токио, что сделка установит 15% тариф на импорт японских автомобилей. Ишиба, чья правящая коалиция потеряла большинство на выборах в верхнюю палату парламента в воскресенье, решил объявить о своей отставке до конца августа, сообщает газета Mainichi.

Также инвесторов беспокоила обеспокоенность по поводу независимости Федеральной резервной системы, учитывая, что Трамп неоднократно критиковал главу Джерома Пауэлла и призвал его уйти в отставку из-за нежелания центрального банка снижать процентные ставки.

В понедельник Бессент занял более мягкую позицию, заявив, что Пауэллу нет нужды немедленно уходить в отставку, добавив, что он должен сдержать свой срок до конца мая, если хочет.

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