Акции одного из крупнейших универмагов США за день взлетели на 105%

Акции сети универмагов Kohl’s (KSS) во вторник, 22 июля, на максимуме взлетели на 105,27%, до $21,39, пишет CNBC.

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Детали

Это по всем признакам напоминают ралли мемных акций, пишет CNBC. Издание отмечает, что утром 22 июля торги акциями даже были временно приостановлены, а после возобновления торгов акции резко выросли на 30%. Объем торгов бумагами Kohl’s днем 22 июля был почти в 17 раз выше среднего показателя за последний месяц.

Reuters соглашается с тем, что динамика котировок Kohl’s напомнила о ралли «мемных акций» 2021 года, когда из-за сделок частных инвесторов резко выросли акции, на которые до этого было открыто много коротких позиций (например, GameStop (GME) и AMC Entertainment (AMC).

«У Kohl's много (фундаментальных) проблем, тем не менее этот безумный рост просто демонстрирует, что происходит с розничными инвесторами — они прыгают на сверхбыстрые акции, которые мы любим называть „мемными акциями“, и надеются заработать», — говорит главный инвестиционный директор Bokeh Capital Partners Ким Форрест.

Примечательно, что у компании отсутствовали какие-либо корпоративные новости или значительные изменения рейтингов, которые могли бы объяснить такой резкий рост бумаг, подчеркивает CNBC. При этом акции Kohl’s популярны у игроков на понижение — около 50% акций 22 июля были проданы в шорт, следует из данных FactSet.

В последнее время акции этой сети магазинов активно обсуждаются в сабреддите Wall Street Bets на Reddit, который стал популярным во время шорт-сквиза GameStop в 2021 году. Некоторые пользователи называют бумаги Kohl’s потенциальным кандидатом на сквиз из-за высокого уровня шортов и узнаваемости среди розничных инвесторов, добавляет издание.

Тем не менее бизнес Kohl’s уже несколько лет переживает трудности из-за малого числа продаж, растущей конкуренции и скандально известного гендиректора, отмечает CNBC. В мае 2025 года компания заявила, что ожидает падения выручки на 5−7% в текущем финансовом году, а сопоставимые продажи снизятся на 4−6%.

Аналогичные ситуации с мемными акциями, когда котировки резко росли, несмотря на слабые финансовые показатели компаний, происходили ранее с соцсетями Trump Media & Technology Group и Reddit. Так, акции Reddit в первый день же торгов взлетели на 70%.

Напомним

Kohl's — это американская сеть универмагов, предлагающая широкий ассортимент товаров, включая одежду, обувь, товары для дома, косметику и многое другое. Компания управляет более 1100 магазинами по всей стране. Kohl's считается одним из крупнейших игроков в розничной торговле США.