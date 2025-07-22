ООН призвала техногигантов полностью перевести ИИ на «зеленую» энергию к 2030 году

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал крупные технологические компании взять на себя обязательства полностью перевести свои дата-центры, обеспечивающие работу искусственного интеллекта, на возобновляемые источники энергии к 2030 году. Он отметил двойную роль ИИ: с одной стороны, он может ускорить энергетический переход, с другой — сам потребляет избыточное количество энергии. Об этом во вторник, 22 июля, сообщает Bloomberg.

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Энергетический аппетит искусственного интеллекта

Во время презентации нового отчета ООН об энергетическом переходе Гутерриш привел впечатляющие цифры. Типичный дата-центр для ИИ потребляет столько же электроэнергии, сколько 100 000 домохозяйств, а новейшие центры — в 20 раз больше. По прогнозам, к 2030 году общее энергопотребление таких центров может сравниться со всем объемом потребления электроэнергии современной Японией. Генсек ООН также призвал техногигантов ответственно относиться к использованию воды для охлаждения серверов.

Глобальные тенденции и неравенство

В своем выступлении Гутерриш отметил, что более 90% новых проектов в сфере возобновляемой энергетики уже дешевле электростанций на ископаемом топливе. В 2024 году в чистую энергию было инвестировано $2 триллиона, что на $800 миллиардов больше, чем в ископаемое топливо.

В то же время он обратил внимание на огромное неравенство в распределении этих инвестиций. Лишь 1,5% глобальных вложений в возобновляемую энергетику в прошлом году пришлись на Африку, где проживает 85% людей, не имеющих доступа к электроэнергии. Генсек ООН призвал страны G20 взять на себя лидерство в борьбе с изменением климата.