ВВП Узбекистана в первом полугодии ускорился до 7,2%

Экономика Узбекистана в первом полугодии 2025 года продемонстрировала ускорение, а рост валового внутреннего продукта (ВВП) достиг 7,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это выше показателя первого полугодия 2024 года, когда рост составил 6,4%. Об этом сообщило национальное Агентство статистики, передает Интерфакс-Украина.

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Структура роста

Согласно статистическим данным, драйверами экономического роста стали:

Сфера услуг: +8,2% (против +6,4% годом ранее);

Промышленное производство: +6,6% (против +7,8% годом ранее);

Сельское хозяйство: +4% (против +3,8% годом ранее);

Инвестиции в основной капитал: +5,5% (против +36,6% годом ранее).

Контекст и прогнозы

Рост в первом полугодии оказался выше официальных прогнозов. Ранее власти Узбекистана закладывали в государственный бюджет на 2025 год рост ВВП на уровне 6%, а Центробанк страны в мае повысил свой прогноз до 6,5%.

Напомним, по итогам 2024 года экономика Узбекистана выросла на 6,5%.