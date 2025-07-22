Доллар подешевел на межбанковских торгах

Доллар немного подешевел к концу торгов на межбанке, 22 июля. В то же время, курс евро не изменился.

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Валюта Открытие 22 июля Закрытие 22 июля Изменения доллар 41,77/41,80 41,72/41,75 5 /5 евро 48,84/48,86 48,84/48,86 0/0

НБУ установил такой курс доллара на 23 июля: 41,7653. Это на 5 копеек меньше, чем во вторник (41,8194). Курс евро был установлен на отметке — 48,8654, что на 8 копеек больше, чем во вторник (48,7907).

Средний курс на наличном рынке: 41,50−42,00 грн/доллар, 48,50−49,10 грн/евро.

Средний курс в обменниках: доллар торгуется за 41,63−41,70, евро — 48,85−49,00 грн.

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