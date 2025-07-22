Падение доллара компенсирует тарифные ограничения для некоторых американских лидеров

Падение доллара спасло некоторые крупные многонациональные американские компании в этом сезоне отчетности , облегчив последствия тарифов президента Дональда Трампа, которые привели к росту расходов и нарушили финансовое планирование.

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Более слабый доллар повышает стоимость иностранных доходов американских компаний, в то же время делая американский экспорт более конкурентоспособным.

Такие компании, как Levi Strauss, Netflix, Пепси и 3M, получающие значительный доход от зарубежных продаж, сообщили о росте своих доходов за апрель-июнь или повысили свои годовые прогнозы из-за падения доллара.

Доллар потерял около 10% в этом году из-за быстрых изменений торговой политики США и опасений по поводу роста экономики и роста государственного долга.

Слабость доллара «может быть еще одним источником роста, который поможет закрепить нарратив об очень солидном сезоне отчетности», — сказал Анджело Куркафас, старший глобальный инвестиционный стратег Edward Jones.

«Однако существует ограничение относительно того, сколько кредитов инвесторы предоставят компаниям, которые демонстрируют значительный неожиданный рост по сравнению с оценками, обусловленными только валютными тенденциями».

Согласно данным LSEG, на основе данных за два десятилетия, каждое обесценение доллара на 1% исторически улучшает рост прибыли на акцию S&P 500 примерно на 0,6 процентного пункта.

Информационные технологии, дискреционный потребитель, здравоохранение и промышленные компании обладают самой большой международной экспозицией.

«Сначала мы ожидали более 100 миллионов долларов негативного влияния от укрепления доллара, но произошло обратное», — заявил финансовый директор Скотт Уллем на конференции Jefferies 4 июня.

Однако попутного ветра на валютном рынке не всегда достаточно, чтобы успокоить инвесторов, ищущих признаков реального роста, поскольку пугливые потребители ограничивают расходы.

Стратеги Goldman Sachs отмечают в записке, что инвесторы обычно не вознаграждают превышение продаж, обусловленных валютным курсом, равно как они вознаграждают превышение продаж в постоянной валюте.

«Со всех сторон инвесторам следует рассматривать некоторые из этих вещей как временные или одноразовые корректировки, которые не являются постоянными», — сказал Майкл Ароне, главный инвестиционный стратег State Street Investment Management.

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