Банки ожидают притока депозитов от населения и роста их стоимости — опрос НБУ

В третьем квартале 2025 года украинские банки ожидают увеличения объемов привлеченных средств как от населения, так и от бизнеса, однако прогнозируют дальнейший рост стоимости депозитов , преимущественно для домохозяйств. Об этом свидетельствуют результаты ежеквартального «Опроса о банковском финансировании», проведенного Национальным банком Украины, передает 22 июля пресс-служба регулятора.

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Результаты II квартала и прогнозы на III квартал

Согласно опросу, во втором квартале банки уже нарастили объемы привлеченных средств от клиентов. Респонденты отметили, что средняя стоимость фондирования росла преимущественно за счет депозитов населения, тогда как стоимость оптовых средств (заимствований на межбанковском рынке) не изменилась.

На третий квартал финучреждения прогнозируют продолжение этой тенденции: ожидается дальнейший рост объемов привлечений от всех категорий клиентов и повышение общей стоимости фондирования, опять же, в основном из-за подорожания вкладов физических лиц.

Срочность депозитов и капитал банков

Опрос фиксирует положительную тенденцию к росту срочности депозитов. Почти половина банков ожидает, что вклады на более длительный срок будут становиться все более популярными в течение следующих 12 месяцев.

Кроме того, почти все респонденты сообщили об увеличении общего объема капитала за последний год и ожидают сохранения этой тенденции. Ключевым фактором роста капитала банки называют собственную доходность. В то же время они допускают, что объем капитала может сократиться в будущем из-за изменений в регуляторных требованиях, ухудшения макроэкономических условий или пересмотра банками своей склонности к риску.