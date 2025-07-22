Нацбанк обвинил страховую компанию «Евроинс Украина» в нарушении прав потребителей

Национальный банк Украины применил к страховой компании «Евроинс Украина» меру воздействия в виде письменного предупреждения. Регулятор выявил в деятельности компании нарушения ряда требований законодательства о защите прав потребителей финансовых услуг. Об этом во вторник, 22 июля, сообщила пресс-служба НБУ .

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Детали решения

Решение было принято Комитетом по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг 21 июля 2025 года. Оно стало результатом плановой инспекционной проверки, проведенной Департаментом инспектирования НБУ.

В ходе проверки были выявлены нарушения отдельных требований Закона «О страховании», а также положений НБУ, касающихся тайны страхования, заключения договоров с потребителями и условий авторизации поставщиков финансовых услуг.

Компания «Евроинс Украина» обязана устранить выявленные нарушения и принять меры для их недопущения в будущем в срок до 22 сентября 2025 года.

Контекст компании

«СК «Евроинс Украина» является универсальной страховой компанией, работающей на рынке Украины с 1992 года. Она входит в состав болгарской страховой группы Euroins, одной из крупнейших независимых страховых групп в странах Центральной и Восточной Европы.