Евро дорожает, а доллар падает: Нацбанк определил курсы валют на среду

Национальный банк Украины определил курсы валют на среду, 23 июля. Евро продолжает расти, а доллар немного подешевел. Об этом свидетельствуют данные регулятора.

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НБУ установил такой курс доллара: 41,7653. Это на 5 копеек меньше, чем во вторник (41,8194).

Исторический максимум доллара: 42, 28 (13.01.2025).

В то же время курс евро был установлен на отметке — 48,8654, что на 8 копеек больше, чем во вторник (48,7907).

Исторический максимум евро: 49,40 (01.07.25).

Курс польского злотого

Курс польского злотого: 11,4797 (во вторник курс был 11,4986).

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