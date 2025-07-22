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22 июля 2025, 15:44 Читати українською

Украина в следующем году нужно будет минимум $120 миллиардов на оборону — Шмыгаль

В следующем году Украине нужно будет минимум $120 миллиардов на оборону. Об этом министр обороны Денис Шмыгаль заявил на совещании руководителей зарубежных дипломатических учреждений Украины.

В следующем году Украине нужно будет минимум $120 миллиардов на оборону.
Фото: kmu.gov.ua

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Подробности

Шмыгаль наметил стратегические цели и приоритеты обороны Украины, определенные Президентом.

«Больше украинского оружия — 50% должно закупаться в Украине; больше иностранных предприятий, которые готовы сотрудничать с Украиной и работать в Украине; больше поставок оружия и нелетальной помощи, которую могут оказывать и нейтральные страны», — отметил министр обороны.

Шмыгаль подчеркнул, что «особый фокус — на новых поставках самых эффективных средств защиты нашего неба, в том числе тех, которые способны сбивать баллистические цели».

Министр обороны добавил, что также требуется дополнительное финансирование для развития украинской промышленности, в частности производства FPV-дронов, дальнобойных дронов и перехватчиков.

«Со своей стороны мы готовы делиться с партнерами уникальным боевым опытом, технологиями и инновациями. Предлагаем союзникам создавать совместные предприятия, передавать лицензии и открывать производства в странах-партнерах. Во время войны такая продукция будет направлена на нужды Сил обороны Украины, а в перспективе — усилит и наших партнеров», — отметил.

По словам Шмыгаля, в следующем году Украина потребует не менее 120 млрд долларов на оборону. Уже начата работа с другими странами, в том числе с членами ЕС и НАТО, чтобы привлечь половину этой суммы при поддержке союзников.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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