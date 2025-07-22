Правительство расширило грантовую программу «Власна Справа»: грант до 1 млн грн на открытие детского сада

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Какие условия

Согласно условиям программы украинцы могут получить грант на открытие или развитие заведений дошкольного образования (ясли, детский сад, семейный (семейный) сад, мини-сад, специальный детский сад, центр развития ребенка) в размере:

до 500 тыс. грн — при условии создания не менее двух рабочих мест;

500 тыс. грн — 1 млн грн — при создании не менее четырех рабочих мест и софинансирования 70/30 (70% — средства гранта, 30% — средства грантера).

Грант предприниматели могут направить на ремонт и обустройство помещений заведений дошкольного образования, приобретение необходимого оборудования, мебели, техники, оборудования, в частности это может быть интерактивное оборудование, игрушки, методические и учебные материалы, а также услуги маркетинга и рекламы, транспорт для нужд заведения или даже запуск по франшизе.

Напомним

По грантовой программе «Власна справа» украинцы могут получить микрогрант от 50 до 250 тыс. грн на старт или развитие бизнеса.

Получить микрогрант может как действующий предприниматель, так и без опыта такой деятельности человек. Для получения гранта более 75 тысяч. обязательным условием предоставления средств является создание 1−2 рабочих мест в зависимости от суммы гранта.

Украинцы младше 25 лет могут получить грант размером до 150 тысяч гривен с обязательством зарегистрироваться как ФОП, требование создать рабочие места для них не обязательно. Предприниматели восьми регионов прифронтовых могут получить грант до 500 тыс. грн при создании 1−2 рабочих мест в зависимости от суммы гранта.

Средства гранта можно потратить на приобретение или лизинг оборудования, закупку сырья и материалов, аренду помещения.

Заявки на получение гранта подаются через портал Дия вместе с бизнес-планом. Администрирует программу Государственная служба занятости.