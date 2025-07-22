JPMorgan может начать кредитовать клиентов под залог криптовалют

Американский банк JPMorgan Chase & Co. может начать кредитовать клиентов под залог их криптовалютных активов, пишет Financial Times со ссылкой на источники.

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Что известно

Такое решение станет очередным признаком поддержки крупнейшими банками США интеграции цифровых активов в традиционную финансовую систему, отмечает газета.

Оно также покажет, насколько серьезно изменилась позиция главы JPMorgan Джейми Даймона, который восемь лет назад назвал биткоин «мошенничеством». Тогда он считал, что рынок криптовалют полезен только преступникам и «рано или поздно рухнет».

По словам одного из источников FT, давние высказывания Даймона о биткоине оттолкнули потенциальных клиентов, которые либо заработали состояние на криптоактивах, либо были убеждены в долгосрочных перспективах этого рынка.

В последнее время позиция Даймона смягчилась. «Я не думаю, что стоит курить, но признаю за вами это право. Я также признаю ваше право покупать биткойн. Пожалуйста», — говорил он в мае.

Как отмечают источники FT, JPMorgan может начать кредитование клиентов под залог криптовалют, включая биткойн и эфир (Ethereum), в следующем году. Они предупреждают, однако, что эти планы могут измениться.

Ранее банк объявил, что планирует начать кредитование клиентов под залог в криптовалютных ETF.

С начала 2025 года капитализация JPMorgan выросла на 21,4%.