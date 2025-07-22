ChatGPT обрабатывает более 2,5 миллиарда запросов каждый день — OpenAI

Количество ежедневных запросов к чат-боту ChatGPT превысило 2,5 миллиарда по всему миру, а его еженедельная аудитория достигла 500 миллионов активных пользователей. Эти данные свидетельствуют о взрывном росте популярности сервиса, который еще в декабре обрабатывал около 1 миллиарда запросов в день. Об этом пишет издание Axios со ссылкой на данные OpenAI.

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Контекст обнародования данных

Новые показатели были опубликованы накануне выступления CEO OpenAI Сэма Альтмана на конференции Федеральной резервной системы в Вашингтоне. На мероприятии он планирует представить экономический анализ влияния ИИ и изложить видение компании по «демократизации» технологии, которая предусматривает справедливое распределение ее экономических преимуществ среди населения.

Согласно позиции OpenAI, ключевым вопросом является не только экономический эффект от ИИ, но и то, кто именно получит от него выгоду. В компании считают, что широкий доступ к инструментам искусственного интеллекта является залогом справедливого распределения преимуществ.

ИИ в центре внимания властей США

Тема искусственного интеллекта также находится в фокусе внимания американских властей. Ожидается, что президент США Дональд Трамп выступит на саммите «Winning the AI Race» (Победа в гонке ИИ), а Белый дом представит собственный 20-страничный план развития технологии, ориентированный на либеральный подход и стимулирование экономического роста.

Динамика роста ChatGPT

Запущенный 30 ноября 2022 года, ChatGPT продемонстрировал беспрецедентные темпы роста: 1 миллион пользователей за пять дней и 100 миллионов — за два месяца. По состоянию на февраль 2025 года его аудитория составляла 400 миллионов еженедельных и 122 миллиона ежедневных активных пользователей. Больше всего пользователей сервиса проживает в США (19%), Индии (7%) и Бразилии (5%).