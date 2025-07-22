Во втором квартале количество новых ФОП превысило количество закрытых — YouControl

После сложного начала года второй квартал 2025-го принес положительные изменения в динамике малого бизнеса в Украине. Количество новых ФОП превысило количество закрытых, что свидетельствует о постепенной стабилизации предпринимательской среды. Об этом говорится в исследовании аналитиков YouControl.Market .

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5 ключевых трендов

Разворот тренда: от 53 тыс. «в минус» до 34 тыс. «в плюс». Если в первом квартале количество закрытых ФОП превысило количество открытых более чем на 50 тысяч, то во втором квартале ситуация изменилась: чистый прирост составил почти 34,4 тыс. новых бизнесов.

Драйвер роста — розничная торговля. Сектор розничной торговли показал значительный рост: количество новых ФОП здесь выросло на 113% по сравнению с первым кварталом.

Новые региональные «горячие точки» роста. По данным YC.Market, наряду с традиционными лидерами (Киев и область, Днепропетровщина, Львовщина, Одесщина), высокие темпы роста количества вновь зарегистрированных ФОП продемонстрировали Полтавская (+92%) и Волынская (+81%) области.

Несокрушимость прифронтовых областей. Несмотря на постоянные риски, Харьковщина показала чистый прирост более чем в 2 тысяч новых предпринимателей. Положительное сальдо (превышение количества вновь созданных ФОП над закрытыми) также зафиксировано в Запорожье, Сумской, Николаевской и Херсонской областях.

Женщины — движущая сила предпринимательства. Женщины продолжают доминировать в создании новых бизнесов: на них приходится 61% всех вновь созданных ФОП во втором квартале.

Общая динамика

Смена трендов — начало года характеризовалось резким сокращением количества бизнесов, а уже во II квартале ситуация не просто стабилизировалась, но и продемонстрировала рост.

«Эффект отложенного спроса», вызванного масштабной кибератакой на госреестры в начале года, погас. Количество закрытий вернулось в норму, сократившись почти на 50% до 55 тысяч. В то же время существенно оживилась деловая активность: в апреле-июне было зарегистрировано почти 89,4 тыс. новых ФОП, что на 55% больше, чем в начале года.

Таким образом, соотношение кардинально изменилось: во втором квартале на каждые 100 открытых ФОП приходилось только 62 закрытия. Это позволило малому бизнесу выйти на положительное сальдо, и чистый прирост за квартал составил примерно 34,4 тысячи предпринимателей.

Отраслевое распределение

10 ведущих отраслей практически полностью аккумулируют наибольшую долю малого бизнеса — на них приходится более 80% всех открытий и 86% закрытий ФОП.

По данным YouControl.Market, безусловным лидером по открытиям микробизнесов стала розничная торговля. Во втором квартале в этой сфере зарегистрировалось 31,4 тыс. новых ФОП — это на 113% больше, чем в первом. Сектор И Т занял второе место по количеству открытий (около 9,9 тыс. новых ФЛП).

Третье место заняла категория «Предоставление других индивидуальных услуг» с показателем 9,6 тыс. открытий. В пятерку лидеров также вошли транспорт и логистика и общепит.

Все ведущие отрасли показали уверенный прирост по сравнению с началом года — от +14% в ИТ до +65−70% в транспортной, пищевой и оптовой сферах.

Закрытия ФОП по отраслям существенно сократились по сравнению с пиковым январем-мартом. Хотя антирейтинг по количеству закрытий возглавляет розничная торговля, это примерно вдвое меньше, чем в первом квартале. Высокие показатели закрытий также наблюдались в ИТ (9,1 тыс.) и сфере других услуг (7 тыс.). Важно, что в ведущих областях во втором квартале 2025 года закрытий было примерно вдвое меньше, чем в первом квартале, и существенно меньше, чем новых открытий.

Что касается закрытия бизнесов, то картина тоже улучшилась во всех регионах. Киев остается на первом месте за абсолютным количеством закрытых ФОП, однако столица теперь имеет положительный баланс: новых бизнесов открылось почти на 4,5 тыс. больше, чем закрылось.