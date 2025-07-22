Первый замглавы МВФ Гита Гопинат покинет свой пост и вернется в Гарвардский университет

Первый заместитель директора-распорядителя МВФ Гита Гопинат покинет свой пост в конце августа. Как говорится в сообщении МВФ, она вернется к работе в Гарвардском университете.

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Что известно

Гопинат занимает пост первого заместителя главы МВФ с января 2022 года. До этого, с 2019 года, она работала в должности главного экономиста МВФ.

Имя ее преемника будет названо директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой в свое время, говорится в сообщении организации.

На эту должность, как правило, назначается кандидат, выдвигаемый США, тогда как европейские страны традиционно выдвигают кандидатов на пост главы МВФ, отмечает газета Financial Times.