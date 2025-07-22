В Одессе от российского удара пострадало отделение Ощадбанка

Одно из отделений Ощадбанка в Одессе было повреждено в результате ночного обстрела российскими войсками во вторник, 22 июля. К счастью, серьезных разрушений удалось избежать, а содержимое банковских ячеек осталось в безопасности. Об этом сообщил председатель правления Ощадбанка Сергей Наумов в своем Telegram-канале.

► Подписывайтесь на телеграм-канал«Минфина»: главные финансовые новости

В результате вражеской атаки было повреждено отделение, расположенное по адресу Люстдорфская дорога, 55/1.

Ближайшие отделения Ощадбанка расположены по адресам:

Люстдорфская дорога, 52

Люстдорфская дорога, 125

«К сожалению, этой ночью в результате вражеского обстрела было повреждено одно из наших отделений в Одессе. К счастью, серьезно пострадала только входная группа», — заявил Наумов.

Он отдельно обратился к клиентам, которые пользуются услугой аренды индивидуальных сейфов, заверив, что банковские ячейки остались неповрежденными, а их содержимое находится в полной безопасности.