Одно из отделений Ощадбанка в Одессе было повреждено в результате ночного обстрела российскими войсками во вторник, 22 июля. К счастью, серьезных разрушений удалось избежать, а содержимое банковских ячеек осталось в безопасности. Об этом сообщил председатель правления Ощадбанка Сергей Наумов в своем Telegram-канале.
В Одессе от российского удара пострадало отделение Ощадбанка
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В результате вражеской атаки было повреждено отделение, расположенное по адресу Люстдорфская дорога, 55/1.
Ближайшие отделения Ощадбанка расположены по адресам:
- Люстдорфская дорога, 52
- Люстдорфская дорога, 125
«К сожалению, этой ночью в результате вражеского обстрела было повреждено одно из наших отделений в Одессе. К счастью, серьезно пострадала только входная группа», — заявил Наумов.
Он отдельно обратился к клиентам, которые пользуются услугой аренды индивидуальных сейфов, заверив, что банковские ячейки остались неповрежденными, а их содержимое находится в полной безопасности.
Источник: Минфин
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