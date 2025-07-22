Курс валют: евро и доллар подорожали в банках

Во вторник, 22 июля, на наличном рынке курс доллара прибавил 2 копейки в покупке и потерял 3 копейки в продаже. Евро подорожал на 7 копеек в покупке и на 6 копеек в продаже.

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Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках потерял 1 копейку в покупке и продаже. Евро в покупке и продаже прибавил 7 копеек.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,52−42,02 грн. Евро покупают за 48,42 грн, а продают за 49,06 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,64−41,72, евро — 48,82−49,02 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 41,77−41,80 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 48,84−48,86 грн/евро.

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