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22 июля 2025, 11:46 Читати українською

S&P 500 и Nasdaq обновили рекорды

Американские фондовые индексы завершили сессию в понедельник без единой динамики: S&P 500 и Nasdaq обновили исторические максимумы, тогда как Dow Jones крайне незначительно снизился.

Американские фондовые индексы завершили сессию в понедельник без единой динамики: S&P 500 и Nasdaq обновили исторические максимумы, тогда как Dow Jones крайне незначительно снизился.► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиТорги на фондовых рынкахРынок готовится к загруженной квартальными отчетностями неделе, пишет Trading Economics.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Торги на фондовых рынках

Рынок готовится к загруженной квартальными отчетностями неделе, пишет Trading Economics. У более 85% уже опубликовавших результаты компаний, акции которых входят в расчет S&P 500, прибыли оказались лучше прогнозов аналитиков.

Котировки акций Verizon Communications выросли на 4% и стали лидером подъема среди компонентов Dow Jones. Оператор связи во втором квартале увеличил чистую прибыль на 8,9%, при этом скорректированная прибыль и выручка превзошли ожидания рынка.

Кроме того, компания пересмотрела прогноз скорректированной прибыли на 2025 год и теперь ожидает ее роста на 1−3%, а не на 0−3%, как прогнозировалось ранее.

Аналитики Morgan Stanley улучшили рекомендации для акций Pinterest Inc., владеющей популярным интернет-сервисом визуальных закладок, до «выше рынка» и онлайн-площадки для торговли Etsy Inc. до «на уровне рынка». Бумаги Pinterest прибавили в цене 2,4%, Etsy — 1,3%.

Также эксперты банка назвали в качестве предпочтительного выбора для инвестиций бумаги Amazon.com Inc. и установили целевую цену для них на уровне $300. Это предполагает рост более чем на 30% с нынешнего уровня. Стоимость Amazon.com в понедельник повысилась на 1,4% (до $229,3).

Кроме того, подорожали бумаги Nike Inc. — на 2,1%, Apple Inc. — на 0,6%, Hershey Co. — на 3,2%, Newmont Corp. — на 2,9%, Alphabet Inc. — на 2,8%, Home Depot Inc. — на 1,3%, Walmart Inc. — на 0,7%.

Цена акций Microsoft Corp. осталась на уровне закрытия пятницы. Компания заявила об активных атаках хакеров на локальные серверы пользователей SharePoint — используемого организациями сервиса совместной работы, синхронизации и обмена контентом.

Бумаги American Express Co. подешевели на 1,6%, Travelers Cos. — на 1%, Nvidia Corp. — на 0,6%, International Business Machines и Tesla — на 0,4%, Chevron Corp. — на 0,2%, EQT Corp. — на 9,6%, Expand Energy Corp. — на 8,5%, Coterra Energy Inc. — на 5,3%.

Dow Jones Industrial Average в понедельник снизился на 19,12 пункта (на 0,04%) и составил 44323,07 пункта.

В то же время значение Standard & Poor's 500 по итогам торгов повысилось на 8,81 пункта (на 0,14%) и составило 6305,6 пункта.

Индекс Nasdaq Composite увеличился на 78,52 пункта (на 0,38%) и завершил сессию на отметке 20974,17 пункта.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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