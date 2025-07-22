AstraZeneca потратит $50 миллиардов на производство и разработку в США

AstraZeneca Plc планирует инвестировать $50 миллиардов в США к 2030 году, став очередной европейской фармацевтической компанией, увеличивающей расходы в стране в преддверии потенциальных тарифов на импортные лекарства. Об этом пишет Bloomberg.

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Куда направят инвестиции

Инвестиции будут направлены на производство, а также на исследования и разработки, говорится в заявлении Astra. Они включают $4 миллиарда на новый завод в Виргинии, который будет производить лекарства от хронических заболеваний, заявил в понедельник на мероприятии в Вашингтоне, округ Колумбия, директор Национального экономического совета США Кевин Хассетт.

«По завершении этой инвестиции практически вся фармацевтическая продукция AstraZeneca, продаваемая в Соединенных Штатах, будет производиться в Соединенных Штатах», — сказал Хассетт.

Astra также будет производить свою экспериментальную таблетку для похудения на заводе в Виргинии после предыдущего обещания конкурента Eli Lilly & Co, который также планирует производить свою таблетку от ожирения в США.

Это заявление появилось на фоне того, как европейские фармацевтические компании спешат осветить свои инвестиции в США с целью смягчения влияния тарифов, введенных президентом Дональдом Трампом.

Astra уже объявила о планах в ноябре — через неделю после избрания Трампа — инвестировать $3,5 миллиарда в США до конца 2026 года, отметив, что в стране работает почти 18 000 человек.

Компания заявила, что последнее объявление об инвестициях является дополнительным к предыдущей сумме.

Большие затраты

С момента избрания Трампа европейские конкуренты рекламируют все большие планы расходов. Швейцарская компания Novartis AG в апреле объявила о планах инвестировать $23 миллиарда в инфраструктуру в США, в то время как ее конкурент из другого города Roche Holding AG заявил о намерении инвестировать $50 миллиардов.

В мае французский фармацевтический производитель Sanofi объявил о намерении инвестировать минимум $20 миллиардов в США до 2030 года.

Паскаль Сорио, занимающий должность главного исполнительного директора Astra с 2012 года, призвал американских политиков к сдерживанию тарифов. Этой весной он рекомендовал американским чиновникам освободить лекарства от тарифов, утверждая, что налоговые льготы являются лучшим способом привлечения инвестиций в разработку и производство лекарств.

В понедельник Сорио заявил, что понимает необходимость того, чтобы страны производили лекарства собственного производства.

«Это вопрос национальной безопасности», — сказал он. «Это видение, которое выразили президент и его администрация, и видение, которое мы полностью понимаем, полностью поддерживаем, а тарифы ускоряют движение, которое мы бы сделали в любом случае».

Трамп предлагал разные сроки введения тарифов на фармацевтическую продукцию, в последнее время плавающие пошлины, которые начнут действовать уже с 1 августа.

Президент заявил, что ожидает дать компаниям год, чтобы перенести производство в США, прежде чем вводить тарифы до 200%.