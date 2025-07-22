За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1090 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 1044250 военных.
Потери врага за 21 июля: 1090 российских оккупантов, 18 ракет и 256 БПЛА
Потери врага
- личного состава — около 1044250 (+1090) человек
- танков — 11038 (+1) ед
- боевых бронированных машин — 23035 (+7) ед
- артиллерийских систем — 30680 (+43) ед
- РСЗО — 1445 (+1) ед
- средства ПВО — 1199 (+0) ед
- самолетов — 421 (+0) ед
- вертолетов — 340 (+0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 47437 (+256)
- крылатые ракеты — 3533 (+18)
- корабли/катера — 28 (+0)
- подводные лодки — 1 (+0)
- автомобильная техника и автоцистерны — 55953 (+94)
- специальная техника — 3935 (+1)
Источник: Минфин
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