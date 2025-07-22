21 июля решением Правительства Министерство по стратегическим отраслям промышленности было присоединено к Министерству обороны Украины. Об этом заявил министр обороны Денис Шмыгаль.
Правительство присоединило Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности к Минобороны — Шмыгаль
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Что известно
«Это решение создает единое пространство оборонного управления и усиливает координацию и взаимодействие всех его элементов», — подчеркнул Шмыгаль.
Так, институциональные функции Минстратегпрома будут интегрированы в структуру Минобороны.
В частности, функции привлечения инвестиций в оборонную индустрию, сотрудничество с партнерами в области обороны, в том числе совместного производства оружия.
«В максимально сжатые сроки завершим все организационные процедуры, чтобы соответствующие структурные подразделения в составе Министерства обороны заработали в полную силу», — резюмировал глава Минобороны.
Источник: Минфин
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