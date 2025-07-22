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22 июля 2025, 9:16 Читати українською

Плюс 200 млн евро: Украина и Франция создадут новый Фонд поддержки восстановления

Украина и Франция создадут новый Фонд поддержки критической инфраструктуры и приоритетных секторов экономики Украины с целевым объемом финансирования в 200 миллионов евро. Соответствующие Декларации о намерениях подписали 21 июля 2025 года Министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев и Министр Европы и иностранных дел Французской Республики Жан-Ноэль Барро.

Украина и Франция создадут новый Фонд поддержки критической инфраструктуры и приоритетных секторов экономики Украины с целевым объемом финансирования в 200 миллионов евро.
Фото: kmu.gov.ua

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Подробности

Также до конца 2025 года подпишут новое межправительственное соглашение, предусматривающее углубление экономического сотрудничества и создание лучших условий для привлечения инвестиций.

Декларация предусматривает, что Фонд поддержки критической инфраструктуры и приоритетных секторов экономики Украины будет создан в следующем году. Уже с 2027 года из средств Фонда будут финансироваться проекты по укреплению устойчивости.

Для наполнения Фонда стороны будут привлекать как можно большую часть софинансирования, в частности, от:

  • компаний-участниц;
  • украинских партнеров (государственных или частных);
  • госбюджета Украины;
  • французских и украинских органов местного самоуправления;
  • международных доноров.

В другом подписанном документе стороны задекларировали намерение заключить новое межправительственное соглашение между странами, которое, в частности, будет предусматривать:

  • углубление экономического сотрудничества в сферах обороны, энергетики (включая возобновляемые источники), ядерной энергетики, транспорта, цифровых технологий, аэрокосмической отрасли, сельском хозяйстве, водоснабжении, критических минералах и металлах;
  • создание условий для привлечения французских инвестиций и интеграции украинских компаний в европейские производственные цепи;
  • совместную реализацию масштабных проектов и поиск финансовых и административных механизмов для их поддержки;
  • поддержку реформ, связанных с интеграцией Украины в европейский рынок и энергетическую систему.

Напомним

  • Первое Грантовое соглашение между Францией и Украиной о поддержке критической инфраструктуры и приоритетных секторов экономики Украины было подписано в Париже 7 июня 2024 года.

  • Объем грантов по Соглашению составил 200 млн. евро. Следовательно, французские предприятия и украинские государственные бенефициары подали на финансирование более семидесяти проектов на общую сумму 750 млн евро.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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