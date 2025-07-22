Украина и Франция создадут новый Фонд поддержки критической инфраструктуры и приоритетных секторов экономики Украины с целевым объемом финансирования в 200 миллионов евро. Соответствующие Декларации о намерениях подписали 21 июля 2025 года Министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев и Министр Европы и иностранных дел Французской Республики Жан-Ноэль Барро.
Плюс 200 млн евро: Украина и Франция создадут новый Фонд поддержки восстановления
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Также до конца 2025 года подпишут новое межправительственное соглашение, предусматривающее углубление экономического сотрудничества и создание лучших условий для привлечения инвестиций.
Декларация предусматривает, что Фонд поддержки критической инфраструктуры и приоритетных секторов экономики Украины будет создан в следующем году. Уже с 2027 года из средств Фонда будут финансироваться проекты по укреплению устойчивости.
Для наполнения Фонда стороны будут привлекать как можно большую часть софинансирования, в частности, от:
- компаний-участниц;
- украинских партнеров (государственных или частных);
- госбюджета Украины;
- французских и украинских органов местного самоуправления;
- международных доноров.
В другом подписанном документе стороны задекларировали намерение заключить новое межправительственное соглашение между странами, которое, в частности, будет предусматривать:
- углубление экономического сотрудничества в сферах обороны, энергетики (включая возобновляемые источники), ядерной энергетики, транспорта, цифровых технологий, аэрокосмической отрасли, сельском хозяйстве, водоснабжении, критических минералах и металлах;
- создание условий для привлечения французских инвестиций и интеграции украинских компаний в европейские производственные цепи;
- совместную реализацию масштабных проектов и поиск финансовых и административных механизмов для их поддержки;
- поддержку реформ, связанных с интеграцией Украины в европейский рынок и энергетическую систему.
Напомним
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Первое Грантовое соглашение между Францией и Украиной о поддержке критической инфраструктуры и приоритетных секторов экономики Украины было подписано в Париже 7 июня 2024 года.
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Объем грантов по Соглашению составил 200 млн. евро. Следовательно, французские предприятия и украинские государственные бенефициары подали на финансирование более семидесяти проектов на общую сумму 750 млн евро.
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