Плюс 200 млн евро: Украина и Франция создадут новый Фонд поддержки восстановления

Украина и Франция создадут новый Фонд поддержки критической инфраструктуры и приоритетных секторов экономики Украины с целевым объемом финансирования в 200 миллионов евро . Соответствующие Декларации о намерениях подписали 21 июля 2025 года Министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев и Министр Европы и иностранных дел Французской Республики Жан-Ноэль Барро.

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Также до конца 2025 года подпишут новое межправительственное соглашение, предусматривающее углубление экономического сотрудничества и создание лучших условий для привлечения инвестиций.

Декларация предусматривает, что Фонд поддержки критической инфраструктуры и приоритетных секторов экономики Украины будет создан в следующем году. Уже с 2027 года из средств Фонда будут финансироваться проекты по укреплению устойчивости.

Для наполнения Фонда стороны будут привлекать как можно большую часть софинансирования, в частности, от:

компаний-участниц;

украинских партнеров (государственных или частных);

госбюджета Украины;

французских и украинских органов местного самоуправления;

международных доноров.

В другом подписанном документе стороны задекларировали намерение заключить новое межправительственное соглашение между странами, которое, в частности, будет предусматривать:

углубление экономического сотрудничества в сферах обороны, энергетики (включая возобновляемые источники), ядерной энергетики, транспорта, цифровых технологий, аэрокосмической отрасли, сельском хозяйстве, водоснабжении, критических минералах и металлах;

создание условий для привлечения французских инвестиций и интеграции украинских компаний в европейские производственные цепи;

совместную реализацию масштабных проектов и поиск финансовых и административных механизмов для их поддержки;

поддержку реформ, связанных с интеграцией Украины в европейский рынок и энергетическую систему.

Напомним