ИИ-стартап Perplexity бросает вызов Chrome, продвигая свой браузер

ИИ-стартап Perplexity, поддерживаемый Nvidia, ведет переговоры с производителями смартфонов об интеграции своего нового браузера Comet. Этот шаг является частью амбициозной стратегии по расширению охвата и конкуренции с доминирующим Google Chrome. Об этом сообщил CEO компании Аравинд Шринивас в комментарии Reuters.

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Стратегия и вызовы

Руководитель Perplexity признал, что убедить производителей заменить стандартный Chrome на Comet является «непростой задачей». Однако, по его словам, этот шаг является ключевым, поскольку большинство пользователей склонны использовать браузеры, которые уже установлены на их устройствах.

Сейчас компания сосредоточена на стабилизации десктопной версии Comet, которую тестируют сотни тысяч пользователей. Однако уже в следующем году Perplexity планирует масштабировать проект до десятков, а возможно, и сотен миллионов пользователей.

Возможности браузера Comet

Браузер Comet, запущенный в июле, отличается глубокой интеграцией искусственного интеллекта. Его ключевая особенность — встроенная ИИ-поисковая система, которая вместо списка ссылок формирует готовый ответ-сводку по запросу.

Кроме того, приложение может взаимодействовать с личными данными пользователя для выполнения задач, таких как планирование встреч или создание краткого содержания (резюме) открытых веб-страниц.

Общий тренд

Подход Perplexity является частью общемировой тенденции. Конкурентный стартап OpenAI также работает над собственным браузером с похожим функционалом. Новое поколение веб-браузеров рассматривается как ИИ-агенты, способные самостоятельно выполнять многоэтапные задачи, например, бронировать отели или покупать авиабилеты. В то же время, по данным Statcounter, в июне Chrome все еще занимал почти 70% рынка мобильного трафика.

Новая эра браузеров: что такое «агентный» ИИ

Браузеры нового поколения, такие как Comet от Perplexity, представляют концепцию «агентного» искусственного интеллекта (Agentic AI). Это следующий этап эволюции ИИ, который переходит от простого ответа на запросы к самостоятельному выполнению многоэтапных задач.

В отличие от обычного чат-бота, ИИ-агент может:

Взаимодействовать с различными приложениями и сайтами: он может открыть ваш календарь, проверить почту, зайти на сайт авиакомпании и забронировать билет от вашего имени.

Планировать и выполнять последовательность действий: На запрос «найди мне лучший рейс в Берлин на следующие выходные и забронируй его», агент анализирует рынок, выбирает оптимальный вариант и проводит бронирование.

Учиться на основе контекста: агент использует информацию с открытых страниц и ваших личных данных (с вашего согласия) для выполнения задач.

Таким образом, браузер превращается из «окна в интернет» в проактивного персонального помощника, который выполняет рутинные задачи вместо пользователя.

Почему это важно

Стратегия Perplexity является прямой и очень смелой атакой на главный источник доходов Google — поиск. Вместо того чтобы конкурировать с Google на его же поле, создавая еще одну поисковую систему, Perplexity пытается изменить саму парадигму взаимодействия пользователя с интернетом.

Для рынка это означает начало новой «войны браузеров», но на этот раз полем битвы является не скорость или функции, а глубина интеграции искусственного интеллекта. Успех или провал таких проектов, как Comet, определит, останется ли интернет местом, где мы ищем информацию по ссылкам (модель Google), или превратится в среду, где интеллектуальные помощники выполняют задачи за нас.