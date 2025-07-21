Citi привлекает искусственный интеллект для управления валютными рисками

Банковский гигант Citi и финтех-компания Ant International начали пилотное тестирование совместно разработанного решения для управления валютными рисками, работающего на базе искусственного интеллекта. Новая платформа предназначена для компаний, ведущих электронную коммерцию в разных странах. Об этом говорится в совместном пресс-релизе компаний, пишет pymnts.

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Как работает новое решение

Новый сервис сочетает две технологии. Ant International предоставляет свою модель Falcon Time-Series Transformer (TST), которая с помощью ИИ помогает бизнесу повысить точность прогнозирования денежных потоков и валютных рисков. Эта модель интегрирована с существующим решением от Citi — Fixed FX Rates, которое позволяет компаниям фиксировать валютные курсы на определенный период, что обеспечивает предсказуемость в ценообразовании и доходности.

«Экономия в 30% на расходах на хеджирование, которой Ant International достигла для пилотной авиакомпании, показывает эффективность, которую можно получить благодаря хеджированию валютных рисков с помощью ИИ», — отметил генеральный менеджер Ant International Кельвин Ли.

Первые результаты и дальнейшие планы

Первой отраслью, где тестируется новая платформа, стала авиация. Сообщается, что авиакомпания, участвующая в пилотном проекте, уже зафиксировала снижение расходов на свою программу хеджирования валютных курсов при онлайн-продаже билетов.

По словам представителей компаний, после завершения тестирования решение будет доступно для всех клиентов Citi. В будущем планируется расширить его применение и на другие отрасли, кроме авиации.